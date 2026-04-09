Neue Luftangriffe Israels im Libanon - Mehr als 180 Tote

Tel Aviv/Beirut - Am ersten Tag nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon verstärkt. Bei den massiven Angriffen wurden mindestens 182 Menschen getötet und 890 weitere verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Israel erklärte, die Waffenruhe gelte nicht für den Libanon. US-Präsident Donald Trump bestätigte dies.

Iran: Waffenruhe "nicht sinnvoll" - Straße von Hormuz zu

Teheran - Die Waffenruhe im Iran-Krieg ist schon am ersten Tag akut gefährdet. Nach den heftigen israelischen Angriffen auf den Libanon hat der Iran die Straße von Hormuz einem Fernsehbericht zufolge vollständig geschlossen. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf warf den USA am Mittwochabend vor, bereits drei zentrale Punkte des Zehn-Punkte-Plans verletzt zu haben. Ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen seien unter diesen Umständen "nicht sinnvoll".

Kurzzeitvermietung könnte in Wien weiter erschwert werden

Wien - Die neue Wohn- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) möchte trotz Inflation und Budgetknappheit sicherstellen, dass Wohnen in Wien leistbar bleibt. Das hat sie im Interview mit der APA betont. Dazu möchte sie den Neubau forcieren, den Bund zu Mietrechtsänderungen drängen und auch die in Wien bereits strengen Regeln zur Kurzzeitvermietung von Wohnungen evaluieren und notfalls weiter verschärfen. Von einer Leerstandsabgabe hält sie hingegen eher wenig.

Pilnacek-U-Ausschuss - Kreutner wird am Donnerstag befragt

Wien - Am Donnerstag tagt erneut der Untersuchungsausschuss zum Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Befragt werden soll unter anderem Martin Kreutner. Der Korruptionsexperte hatte die von der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzte Untersuchungskommission geleitet, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks als Sektionschef befasste.

Start für Mordprozess gegen steirischen Winzer in St. Pölten

St. Pölten - In St. Pölten startet am Donnerstag ein für vier Tage anberaumter Mordprozess gegen einen steirischen Winzer. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, eine 71-Jährige mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem als Sterbehilfe getarnten Mord aus. Laut Verteidiger Michael Dohr hat sein Mandant jedoch die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet. Ein Urteil in der Geschworenenverhandlung dürfte am 17. April fallen.

Architekt gesteht acht Frauenmorde auf Long Island

New York - Rund 16 Jahre nach ungeklärten Leichenfunden auf der New Yorker Insel Long Island hat ein Architekt acht Morde gestanden. Der 62-Jährige bekannte sich am Mittwoch vor einem Gericht im Bundesstaat New York schuldig, zwischen 1993 und 2010 sieben Frauen entführt, gefoltert und getötet zu haben. Der "New York Times" zufolge gestand er zudem einen achten Mord, der ihm bisher nicht zur Last gelegt worden war.

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red