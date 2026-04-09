Schauspieler Mario Adorf ist tot

Paris - Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er sei im Alter von 95 Jahren am Mittwoch "nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen", teilte sein langjähriger Manager Michael Stark laut AFP am Donnerstag mit. Adorf wirkte in vielen Theater-, Kino- und Fernsehproduktionen mit. In Erinnerung wird er durch zahlreiche Klassiker wie "Die Blechtrommel", "Winnetou" oder "Der kleine Lord" sowie durch seine Rolle in der Kult-Serie "Kir Royal" bleiben.

"Zwei-Klassen-Justiz" im Fokus von Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag der Frage nach der Existenz einer "Zwei-Klassen-Justiz" nachgegangen. Geladen war als erste Auskunftsperson Korruptionsexperte Martin Kreutner, der der von der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission als Leiter vorstand, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks als Sektionschef befasste.

Iranische Delegation trifft am Donnerstag in Islamabad ein

Teheran/Islamabad - Die iranische Delegation für Gespräche zur Beendigung des Krieges mit den USA und Israel wird dem Botschafter in Pakistan zufolge noch am Donnerstagabend in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. "Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime" werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.

Trump ermahnt NATO-Verbündete

Brüssel/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den NATO-Partnern erneut mangelnde Unterstützung im Krieg gegen den Iran vorgeworfen und dabei auch wieder den Streit um Grönland thematisiert. "Die NATO war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen", schrieb er in Großbuchstaben auf seiner Plattform Truth Social nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

Staatstrauer im Libanon nach israelischen Angriffen

Beirut - Nach massiven israelischen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit mehr als 180 Toten hält das Land einen nationalen Trauertag ab. Alle öffentlichen Einrichtungen im Libanon waren am Donnerstag in der Früh geschlossen. Die sonst pulsierende Hauptstadt wirkte menschenleer, Bewohner blieben in ihren Häusern. In den getroffenen Vierteln räumten Kräne und schwere Maschinen den Schutt weg, eine Rauchwolke hing noch über Teilen der Stadt.

Mordprozess gegen steirischen Winzer in St. Pölten gestartet

St. Pölten - Am Landesgericht St. Pölten hat am Donnerstag ein für vier Tage anberaumter Mordprozess gegen einen steirischen Winzer begonnen. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, eine 71-Jährige mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem als Sterbehilfe getarnten Mord aus. Der Angeklagte bekannte sich dazu nicht schuldig, laut Verteidiger wurde die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet. Ein Urteil dürfte am 17. April fallen.

VfGH hebt Photovoltaik-Verbot wegen Ortsbild auf

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat das pauschale Verbot einer Photovoltaikanlage im Gebiet von St. Pölten aus Gründen des Ortsbildes gekippt. Eine Hausbesitzerin hatte gegen die Regelung geklagt, wonach Anlagen nicht sichtbar sein dürfen. Das Erkenntnis dürfte österreichweit weitreichende Folgen für ähnliche Einschränkungen durch Kommunen haben, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Donnerstag.

Femizid in Sooß: U-Haft für Waffenlieferanten beantragt

Sooß/Wiener Neustadt - Nach der Tötung einer 38-Jährigen am Sonntag in Sooß (Bezirk Baden) steht nun auch jener Mann im Fokus der Ermittlungen, der dem tatverdächtigen 47-jährigen Ehemann eine Neun-Millimeter-Pistole übergeben haben soll. Infolge der Festnahme sei die Verhängung der U-Haft über den 45-Jährigen beantragt worden, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag zur APA. Ermittelt wird gegen den Verdächtigen wegen Mordes als Beitragstäter.

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red