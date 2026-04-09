U-Ausschuss - Kreutner: Pilnacek auch Opfer des Systems

Wien - Der frühere Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek war für den Korruptionsexperten Martin Kreutner auch ein Opfer des Systems. Der Leiter der Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks beschäftigt hat, sagte am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des Sektionschefs aus. Pilnacek sei mit Ämtern überfrachtet worden, so Kreutner. Auch berichtete er von Plänen, die WKStA zu zerschlagen.

Iranische Delegation trifft am Donnerstag in Islamabad ein

Teheran/Islamabad - Die iranische Delegation für Gespräche zur Beendigung des Krieges mit den USA und Israel wird dem Botschafter in Pakistan zufolge noch am Donnerstagabend in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. "Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime" werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.

Europa fordert von Israel Ende der Angriffe im Libanon

Beirut - Europäische Regierungen haben Israel aufgefordert, die massiven Angriffe auf den Libanon zu beenden. Sowohl Spanien, Großbritannien, Frankreich als auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mahnten am Donnerstag, die zwischen USA und Iran ausgehandelte Waffenruhe auch auf den Libanon zu übertragen. Der Libanon hält inzwischen einen nationalen Trauertag ab. Alle öffentlichen Einrichtungen im Libanon waren in der Früh geschlossen.

Schauspieler Mario Adorf ist tot

Paris - Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er sei im Alter von 95 Jahren am Mittwoch "nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen", teilte sein langjähriger Manager Michael Stark laut AFP am Donnerstag mit. Adorf wirkte in vielen Theater-, Kino- und Fernsehproduktionen mit. In Erinnerung wird er durch zahlreiche Klassiker wie "Die Blechtrommel", "Winnetou" oder "Der kleine Lord" sowie durch seine Rolle in der Kult-Serie "Kir Royal" bleiben.

Russland verbietet Menschenrechtsorganisation "Memorial"

Moskau - Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation Memorial ist in Russland verboten worden. Auf Antrag des Justizministeriums stufte das Oberste Gericht die "internationale gesellschaftliche Bewegung Memorial" als extremistisch ein und erklärte ihre Tätigkeit im Land für verboten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS aus dem Gericht in Moskau. Der Beschluss sei sofort umzusetzen. Der Prozess hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden.

Gipfel zu Hass im Netz nimmt sich Deepfakes an

Wien - Ein Gipfel gegen Frauenhass im Netz hat am Donnerstag den Auftakt für die angekündigte rasche Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen gemacht. In diesem seien "klare Konsequenzen bei der Erstellung von Deepfakes vorgesehen, aber genauso auch die Verantwortung von Plattformen", betonte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) vor Beginn des Austauschs mit den Koalitionspartnern sowie mit Expertinnen und Experten.

E-Card ab sofort auch digital

Wien - Die E-Card gibt es ab sofort auch in einer digitalen Version. Das gaben Regierung und Sozialversicherung am Donnerstag per Aussendung bekannt. Die Bestätigung der Identität erfolgt via ID Austria. Nutzbar ist sie sowohl für Android- als auch für Apple-Handys. Wer lieber weiter auf die physische Karte setzt, kann dies uneingeschränkt tun.

Marie Kreutzer erstmals im Wettbewerb von Cannes

Cannes/Wien - Der Erfolgslauf des österreichischen Kinos geht weiter: Marie Kreutzer ist mit ihrem neuen Werk "Gentle Monster" in den Wettbewerb der 79. Filmfestspiele von Cannes geladen. Das gaben die Programmverantwortlichen am Donnerstag bei der Pressekonferenz des Festivals in Paris bekannt. Die 1977 in Graz geborene Filmemacherin ist damit erstmals im Cannes-Wettbewerb vertreten, nachdem ihre Sisi-Biografie "Corsage" in der Schiene Un Certain Regard 2022 Weltpremiere gefeiert hatte.

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red