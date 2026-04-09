U-Ausschuss - Kreutner: Pilnacek auch Opfer des Systems

Wien - Der frühere Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek war für den Korruptionsexperten Martin Kreutner auch ein Opfer des Systems. Der Leiter der Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit Pilnaceks beschäftigt hat, sagte am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des Sektionschefs aus. Pilnacek sei mit Ämtern überfrachtet worden, so Kreutner. Auch berichtete er von Plänen, die WKStA zu zerschlagen.

Iranische Delegation trifft am Donnerstag in Islamabad ein

Teheran/Islamabad - Die iranische Delegation für Gespräche zur Beendigung des Krieges mit den USA und Israel wird dem Botschafter in Pakistan zufolge noch am Donnerstagabend in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. "Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime" werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.

Europa fordert von Israel Ende der Angriffe im Libanon

Beirut - Europäische Regierungen haben Israel aufgefordert, die massiven Angriffe auf den Libanon zu beenden. Sowohl Spanien, Großbritannien, Frankreich als auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mahnten am Donnerstag, die zwischen USA und Iran ausgehandelte Waffenruhe auch auf den Libanon zu übertragen. Aus dem Iran gab es Drohungen für Israel. Der Libanon hält inzwischen einen nationalen Trauertag ab, alle öffentlichen Einrichtungen waren in der Früh geschlossen.

Sechs Festnahmen bei Demo gegen Bau von Wiener Event-Arena

Wien - Bei einem Protest gegen die geplante Event-Arena am Freigelände in St. Marx in Wien-Landstraße sind am Donnerstag sechs Aktivistinnen und Aktivisten von der Polizei nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen vorläufig festgenommen worden. Zuvor war eine nicht ordnungsgemäß angezeigte Versammlung von der Wiener Polizei aufgelöst worden, wie es seitens der Exekutive hieß.

"Artemis 2"-Crew bereitet sich auf Landung vor

Houston (Texas) - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Die Crew habe - nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei - noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schaltung.

Russland verbietet Menschenrechtsorganisation "Memorial"

Moskau - Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation Memorial ist in Russland verboten worden. Auf Antrag des Justizministeriums stufte das Oberste Gericht die "internationale gesellschaftliche Bewegung Memorial" als extremistisch ein und erklärte ihre Tätigkeit im Land für verboten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS aus dem Gericht in Moskau. Der Beschluss sei sofort umzusetzen. Der Prozess hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden.

Vorsteuerbetrug in Höhe von 4,8 Millionen Euro aufgedeckt

Wien - Ermittler des Bundeskriminalamts sowie des Finanzministeriums haben ein internationales Netzwerk von rund 200 Scheinfirmen in Österreich aufgedeckt. Die Unternehmen sollen zum Vorsteuerbetrug genutzt worden sein. Der Schaden belaufe sich auf rund 4,8 Millionen Euro, teilte das Bundeskriminalamt am Donnerstag mit. Ende März schlugen die Behörden zu: Vier der wohl zentralen Drahtzieher wurden festgenommen, 16 Wohnungen in Wien und Niederösterreich durchsucht.

E-Card ab sofort auch digital

Wien - Die E-Card gibt es ab sofort auch in einer digitalen Version. Das gaben Regierung und Sozialversicherung am Donnerstag per Aussendung bekannt. Die Bestätigung der Identität erfolgt via ID Austria. Nutzbar ist sie sowohl für Android- als auch für Apple-Handys. Wer lieber weiter auf die physische Karte setzt, kann dies uneingeschränkt tun.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red