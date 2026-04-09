U-Ausschuss - Kreutner: Pilnacek auch Opfer des Systems

Wien - Der frühere Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek war für den Korruptionsexperten Martin Kreutner auch ein Opfer des Systems. Der Leiter der Kommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in Pilnaceks Amtszeit beschäftigt hat, sagte am Donnerstag im U-Ausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des Sektionschefs aus. Pilnacek sei mit Ämtern überfrachtet worden. Nach Kreutner wurde eine frühere Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt.

Iranische Delegation trifft am Donnerstag in Islamabad ein

Teheran/Islamabad - Die iranische Delegation für Gespräche zur Beendigung des Krieges mit den USA und Israel wird dem Botschafter in Pakistan zufolge noch am Donnerstagabend in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. "Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime" werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.

Europa fordert von Israel Ende der Angriffe im Libanon

Beirut - Europäische Regierungen haben Israel aufgefordert, die massiven Angriffe auf den Libanon zu beenden. Sowohl Spanien, Großbritannien, Frankreich als auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mahnten am Donnerstag, die zwischen USA und Iran ausgehandelte Waffenruhe auch auf den Libanon zu übertragen. Aus dem Iran gab es Drohungen für Israel. Der Libanon hält inzwischen einen nationalen Trauertag ab, alle öffentlichen Einrichtungen waren in der Früh geschlossen.

WM-Public-Viewings sollen sechs Wochen dauern

Wien - Bald ist Fußball-WM und Österreich ist dabei. Viele Leute wollen Spiele auch gemeinsam "öffentlich" anschauen. Nun sind sich die Parlamentsparteien im Tourismusausschuss am Donnerstag einig gewesen und haben einen Gesetzesantrag vorgelegt, um die zulässige Dauer für Public-Viewing-Veranstaltungen von vier auf sechs Wochen zu verlängern. Einstimmig haben sich ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Grüne dann auch dafür ausgesprochen. Grund ist die lange Dauer der kommenden Fußball-WM.

Gipfel zu Hass im Netz nimmt sich Deepfakes an

Wien - Ein Gipfel gegen Frauenhass im Netz hat am Donnerstag den Auftakt für die angekündigte rasche Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen gemacht. In diesem seien "klare Konsequenzen bei der Erstellung von Deepfakes vorgesehen, aber genauso auch die Verantwortung von Plattformen", betonte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) vor Beginn des Austauschs mit den Koalitionspartnern sowie mit Expertinnen und Experten.

Technischer Defekt Ursache für Schiffsuntergang auf Donau

Wien - Das älteste Passagierschiff auf der Donau - die "MS Ana" - ist am Osterwochenende gesunken und von der Berufsfeuerwehr geborgen worden. Während der Besitzer vermutet, dass das Schiff versenkt worden ist, ist es laut Angaben der Schifffahrtsaufsicht aufgrund eines technischen Defekts untergegangen. Das gab die Polizei auf APA-Anfrage bekannt.

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red