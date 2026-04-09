Netanyahu kündigt direkte Verhandlungen mit dem Libanon an

Beirut - Israel plant offenbar direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche "so bald wie möglich" zu beginnen, teilte dessen Büro am Donnerstagabend mit. Im Fokus der Verhandlungen sollen die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern sein.

Iranische Delegation trifft am Donnerstag in Islamabad ein

Teheran/Islamabad - Die iranische Delegation für Gespräche zur Beendigung des Krieges mit den USA und Israel wird dem Botschafter in Pakistan zufolge noch am Donnerstagabend in der Hauptstadt Islamabad eintreffen. "Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime" werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.

U-Ausschuss - Kreutner: Pilnacek auch Opfer des Systems

Wien - Der frühere Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek war für den Korruptionsexperten Martin Kreutner auch ein Opfer des Systems. Der Leiter der Kommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in Pilnaceks Amtszeit beschäftigt hat, sagte am Donnerstag im U-Ausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des Sektionschefs aus. Pilnacek sei mit Ämtern überfrachtet worden. Nach Kreutner wurde eine frühere Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt.

Steirischer Winzer bestritt Mordvorwurf bei Prozess in NÖ

St. Pölten/Graz - Nicht schuldig zum Vorwurf des Mordes hat sich ein steirischer Winzer am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten bekannt. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, eine 71-Jährige mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem als Sterbehilfe getarnten Mord aus, der Angeklagte will jedoch die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet haben. Vorgesehen sind noch zumindest vier weitere Verhandlungstage.

WM-Public-Viewings sollen sechs Wochen dauern

Wien - Bald ist Fußball-WM und Österreich ist dabei. Viele Leute wollen Spiele auch gemeinsam "öffentlich" anschauen. Nun sind sich die Parlamentsparteien im Tourismusausschuss am Donnerstag einig gewesen und haben einen Gesetzesantrag vorgelegt, um die zulässige Dauer für Public-Viewing-Veranstaltungen von vier auf sechs Wochen zu verlängern. Einstimmig haben sich ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Grüne dann auch dafür ausgesprochen. Grund ist die lange Dauer der kommenden Fußball-WM.

Technischer Defekt Ursache für Schiffsuntergang auf Donau

Wien - Das älteste Passagierschiff auf der Donau - die "MS Ana" - ist am Osterwochenende gesunken und von der Berufsfeuerwehr geborgen worden. Während der Besitzer vermutet, dass das Schiff versenkt worden ist, ist es laut Angaben der Schifffahrtsaufsicht aufgrund eines technischen Defekts untergegangen. Das gab die Polizei auf APA-Anfrage bekannt.

Telefonbetrüger bekommt in Feldkirch vier Jahre Haft

Feldkirch/Klagenfurt - Ein 22-jähriger Telefonbetrüger ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Als Mitglied einer Bande, die über den "Anruftrick" vertrauensselige Senioren zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleitete, richtete er mit seinen Kumpanen großen Schaden an. Addiert man sämtliche Betrugsversuche, liegt die Summe bei über 600.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Kurz zeigt Kronzeugen Schmid wegen Falschaussage an

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat über seinen Anwalt Werner Suppan den Kronzeugen Thomas Schmid wegen Falschaussage angezeigt, wie der "Kurier" am Donnerstag online berichtete. Grundlage der Sachverhaltsdarstellung sind Zeugenaussagen im laufenden Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz. Durch diese sieht der Kurz-Anwalt Schmids Aussagen in Zweifel gezogen, weshalb er diese Woche eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht hat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red