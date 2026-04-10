Wifo/IHS senken wegen Iran-Kriegs Konjunkturprognose

Wien - Der Iran-Krieg und die stark gestiegenen Energiepreise bremsen die wirtschaftliche Erholung Österreichs. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS senken ihre Konjunkturprognose für 2026 deutlich. Ging man im Dezember noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,2 (Wifo) bzw. 1,0 Prozent (IHS) aus, wird nun ein Plus von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert. Die Inflation soll heuer mit 2,7 bzw. 2,9 Prozent weiter über dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen.

E-Control zieht Bilanz: Die Spritpreisbremse wirkt

Wien - Die E-Control zieht eine positive Zwischenbilanz über die erste Woche nach dem Start der "Spritpreisbremse". Laut Chef-Volkswirt Johannes Mayer sind die Zapfsäulen-Preise für Diesel im Gesamtschnitt um 10,5 Cent und für Superbenzin um 18 Cent gesunken. Damit habe die Verordnung wesentliche Ziele erreicht und vor allem das befürchtete Phänomen extrem schneller Preissprünge beendet.

PVA-Begutachtungen: Schumann kündigt Gesetzesänderung an

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Freitag gegenüber der APA eine Gesetzesänderung bei den Begutachtungen bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) angekündigt. Zuvor hatte die PVA auf APA-Anfrage erklärt, dass "bei Begutachtungen im Zusammenhang mit Berufsunfähigkeit und Invalidität" weiterhin kein Rechtsanspruch auf die Mitnahme einer Vertrauensperson bestehe: "Dies zu ändern, obliegt dem Gesetzgeber." Schumann will nun entsprechende Schritte setzen.

Wirtschaftsforscher sehen Buget heuer bei gut vier Prozent

Wien - Die Ökonomen des Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,1 bzw. 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Zwar sei die budgetäre Ausgangslage mit einem Defizit von 4,2 Prozent im Jahr 2025 günstiger als ursprünglich angenommen, jedoch dürften die "eingetrübten Wachstumsaussichten die Budgetperspektiven verschlechtern", schreibt das IHS. 2027 soll das Defizit dann minimal auf 4,0 (Wifo) bzw. 4,1 Prozent (IHS) sinken.

Selenskyj sieht schwere nächste Phase für Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt sich auf eine schwere nächste Phase im Krieg gegen Russland ein. "Diese Frühlings- und Sommermonate werden politisch und diplomatisch ziemlich schwierig", erklärte Selenskyj in am Freitag freigegebenen Äußerungen vor Journalisten. Es werde sowohl auf dem Schlachtfeld als auch diplomatisch Druck auf die Ukraine geben, den Krieg zu beenden. Bis September werde es sehr schwer werden.

AKV rechnet heuer mit 4.100 Insolvenzeröffnungen

Wien - Der Gläubigerschutzverband AKV erwartet, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen heuer nach den rekordnahen Zahlen 2024 und 2025 nur leicht sinken wird. Der AKV prognostiziert, dass bis Jahresende über 4.100 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Bis Ende März waren 1.045 Verfahren eröffnet worden, weitere 891 wurden mangels Vermögen abgewiesen. Die Verfahrensabweisungen stiegen um mehr als ein Viertel, der AKV sprach am Freitag von einer alarmierenden Entwicklung.

2025 deutlich weniger Fahrräder in Österreich gestohlen

Wien - 2025 sind rund 13 Prozent weniger Fahrräder in Österreich gestohlen worden als noch 2024. Insgesamt sind laut dem Innenministerium 16.932 Diebstähle bei der Polizei gemeldet worden, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag mitteilte. Hotspot für Fahrraddiebe blieben die Landeshauptstädte, zwei Drittel aller Räder verschwanden dort. Der VCÖ forderte unterdessen mehr sichere Fahrrad-Abstellplätze, da diese eine wichtige Diebstahlprävention seien.

Zivildienst: Mehr Interessenten, weniger Taugliche

Wien - Die Zahl der jungen Männer, die sich in den ersten drei Monaten 2026 für den Zivildienst gemeldet haben, ist im Vergleich zur Vorjahresperiode um elf Prozent, bzw. um rund 500 Personen auf fast 5.000 gestiegen. Zugleich sei die Zahl der Zuweisungen und die Bedarfsdeckung gesunken, wurde am Freitag bekanntgegeben. Grund seien geburtenschwache Jahrgänge sowie ein höherer Anteil an Untauglichen.

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red