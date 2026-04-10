Wifo/IHS senken wegen Iran-Kriegs Konjunkturprognose

Wien - Der Iran-Krieg und die stark gestiegenen Energiepreise bremsen die wirtschaftliche Erholung Österreichs. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS senken ihre Konjunkturprognose für 2026 deutlich. Ging man im Dezember noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,2 (Wifo) bzw. 1,0 Prozent (IHS) aus, wird nun ein Plus von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert. Die Inflation soll heuer mit 2,7 bzw. 2,9 Prozent weiter über dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen.

USA und Iran werfen sich Bruch der Waffenruhe vor

Jerusalem/Washington/Beirut - Die Straße von Hormuz bleibt geschlossen, Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon beschießen sich weiter: Die Regierungen in Washington und Teheran warfen sich am Freitag gegenseitig vor, die seit zwei Tagen geltende Waffenruhe zu verletzen. Die Vorwürfe überschatten die ersten geplanten Friedensgespräche in dem Krieg, die am Samstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad beginnen sollen.

Irin Emma Delaney wird neue OMV-Chefin

Wien - Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV soll künftig von der Irin Emma Delaney geführt werden. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV hat die bisherige BP-Managerin am Freitag als neue CEO vorgeschlagen. Sie soll am 1. September 2026 die Nachfolge von Alfred Stern antreten. Stimmt der Aufsichtsrat zu, übernimmt erstmals eine Frau die Spitze des börsennotierten Unternehmens.

Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa

Frankfurt am Main/München/Schwechat - Der Streik beim Kabinenpersonal in Deutschland sorgt am Freitag für den Ausfall von Hunderten Flügen der AUA-Konzernmutter Lufthansa und trifft Zehntausende Passagiere im Oster-Rückreiseverkehr. Bei der AUA werden auf den Verbindungen nach München und Frankfurt größere Maschinen zum Einsatz kommen, erklärte eine Sprecherin der Airline gegenüber der APA. Der Streik in Deutschland führe aber zu keinen Änderungen im AUA-Flugplan.

Social Media Nutzung verstärkt Körperunzufriedenheit

Wien - Soziale Medien prägen den Alltag und das Körperbild junger Menschen. Intensive Social Media-Nutzung verstärkt Körperunzufriedenheit und belastet das Wohlbefinden. Workshops in Museen sollen gezielt dagegen setzen und Jugendliche im Umgang stärken. In Wien nahmen daran bereits knapp 900 junge Menschen teil. Das Projekt sei eine "ganz starke Möglichkeit, um das Selbstvertrauen junger Menschen zu stärken", sagte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag.

E-Control zieht Bilanz: Die Spritpreisbremse wirkt

Wien - Die E-Control zieht eine positive Zwischenbilanz über die erste Woche nach dem Start der "Spritpreisbremse". Laut Chef-Volkswirt Johannes Mayer sind die Zapfsäulen-Preise für Diesel im Gesamtschnitt um 10,5 Cent und für Superbenzin um 18 Cent gesunken. Damit habe die Verordnung wesentliche Ziele erreicht und vor allem das befürchtete Phänomen extrem schneller Preissprünge beendet.

FPÖ unterstützt Pensionsvolksbegehren für "Systemwechsel"

Wien - Die FPÖ will mit ihrer Unterstützung eines Volksbegehrens des ehemaligen Richters am Bundesverwaltungsgericht, Friedrich Kinzlbauer, "die Systemwechsel-Taste" bei den Pensionen drücken. "Man hat den Eltern und Großeltern erzählt: Steh früh auf und geh arbeiten, dann wird im Alter für dich gesorgt. Dieser Lebensleistungsvertrag wurde gebrochen", sagte der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz am Freitag. Kritik an den Blauen kam von der SPÖ.

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red