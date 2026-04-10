Teheran fordert vor Verhandlungsbeginn Libanon-Waffenruhe

Jerusalem/Washington/Beirut - Vor den Friedensgesprächen zwischen dem Iran und den USA hat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf Bedingungen für den Start der Verhandlungen gestellt. "Zwei der Maßnahmen, auf die sich die Parteien geeinigt haben, müssen noch umgesetzt werden: ein Waffenstillstand im Libanon und die Freigabe der iranischen Vermögenswerte, noch vor Beginn der Verhandlungen", schrieb Ghalibaf am Freitag auf X. Die Friedensgespräche finden am Samstag in Pakistan statt.

Wifo/IHS sehen Budgetdefizit heuer bei gut vier Prozent

Wien - Wifo und IHS plädieren für eine stärkere Budgetsanierung ab 2027 und große Strukturreformen. Die Ökonomen prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,1 bzw. 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Trotz einer günstigeren Ausgangslage im Jahr 2025 mit einem Defizit von 4,2 Prozent belasten die schwächeren Wachstumsaussichten die Budgetperspektiven, schreibt das IHS. 2027 soll das Defizit dann minimal auf 4,0 bzw. 4,1 Prozent sinken.

Gesuchter nach tödlichen Schüssen vor Wiener Lokal in Haft

Wien/Istanbul - Ein nach tödlichen Schüssen in Wien-Ottakring im vergangenen November gesuchter 34-Jähriger befindet sich in Haft. Wie Landespolizeidirektion und Innenministerium am Freitag mitteilten, wurde der Verdächtige am 31. Jänner am Flughafen von Istanbul festgenommen. Am Mittwoch lieferten ihn die Behörden aus, Beamte des Wiener Landeskriminalamtes nahmen ihn fest. Er soll am 6. November 2025 vor einem Lokal in der Payergasse einen Mann erschossen und einen weiteren verletzt haben.

Hisbollah und Israel greifen sich weiter gegenseitig an

Beirut - Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an. Wie Libanons Präsident Joseph Aoun mitteilte, wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Regierungsgebäude in der südlibanesischen Stadt Nabatiyeh 13 Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte getötet. Die Hisbollah-Miliz erklärte, sie habe die israelische Marinebasis Ashdod mit Raketen angegriffen.

Leasingverband warnt vor Folgen nach Raser-VfGH-Entscheidung

Wien - Seit mehr als zwei Jahren können in Österreich Autos von Extrem-Rasern abgenommen werden. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat jüngst entschieden, dass die Beschlagnahme von Raser-Autos grundsätzlich verfassungskonform ist. Die bisherige Ausnahme für Fahrzeuge, die nicht im Alleineigentum des Lenkers stehen - etwa Leasing- oder Firmenautos - wird aufgehoben. Der Leasingverband warnt nun vor "massiven Auswirkungen", hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Prozess in Zürich nach doppeltem Femizid: 17 Jahre Haft

Zürich/Graz - Das Bezirksgericht Zürich in der Schweiz hat am Freitag einen 27-Jährigen wegen Mordes zu 17 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Er hatte im Jänner 2022 im Zürcher Langstrassenquartier eine 54-jährige Frau getötet. Nach dem Tötungsdelikt in Zürich war er nach Graz gefahren. Dort tötete er zwei Wochen später eine weitere Frau. In der Steiermark war der Mann, damals 24 Jahre alt, bereits verurteilt worden.

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red