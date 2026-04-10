Iran-Friedensgespräche in Pakistan sollen Konflikt beilegen

Islamabad - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen sollen am Samstag Verhandlungen zur dauerhaften Beilegung des Iran‐Konflikts beginnen. Die US-Delegation wird von Vizepräsident JD Vance angeführt. Der Iran knüpft seine Teilnahme an ein Ende der israelischen Angriffe auf die mit Teheran verbundene Hisbollah-Miliz im Libanon. Als Vermittler fungiert unter anderem der pakistanische Premier Shehbaz Sharif. Bei Bedarf sollen die Gespräche in Islamabad bis Sonntag fortgesetzt werden.

Trump: "Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln"

Jerusalem/Washington/Beirut - Vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan richtet US-Präsident Donald Trump eine martialische Drohung an Teheran. Die Iraner schienen nicht zu begreifen, dass sie "abgesehen von der kurzzeitigen Erpressung der Welt" mit der Straße von Hormuz keinerlei Druckmittel hätten, schrieb er auf der Plattform Truth Social. "Der einzige Grund, warum sie heute noch am Leben sind, ist, um zu verhandeln!" Außerdem drohte er mit neuen Angriffen.

Gesuchter nach tödlichen Schüssen vor Wiener Lokal in Haft

Wien/Istanbul - Ein nach tödlichen Schüssen in Wien-Ottakring im vergangenen November gesuchter 34-Jähriger befindet sich in Haft. Wie Landespolizeidirektion und Innenministerium am Freitag mitteilten, wurde der Verdächtige am 31. Jänner am Flughafen von Istanbul festgenommen. Am Mittwoch lieferten ihn die Behörden aus, Beamte des Wiener Landeskriminalamtes nahmen ihn fest. Er soll am 6. November 2025 vor einem Lokal in der Payergasse einen Mann erschossen und einen weiteren verletzt haben.

Hisbollah und Israel greifen sich weiter gegenseitig an

Beirut - Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an. Wie Libanons Präsident Joseph Aoun mitteilte, wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Regierungsgebäude in der südlibanesischen Stadt Nabatiyeh 13 Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte getötet. Die Hisbollah-Miliz erklärte, sie habe die israelische Marinebasis Ashdod mit Raketen angegriffen.

Bub nackt und unterernährt in Frankreich in Bus entdeckt

Mulhouse - Immer wieder hatten Nachbarn in einer elsässischen Ortschaft Geräusche aus einem geparkten Lieferwagen gehört, der Besitzer aber wiegelte ab, es handle sich um eine Katze. Als nach einem Hinweis auf Kindergeräusche Polizisten den Kleinbus aufbrachen, machten sie eine erschütternde Entdeckung. Sie stießen auf den neunjährigen Sohn des Besitzers, der den Buben über ein Jahr in dem Wagen gefangen gehalten haben soll, teilte Staatsanwalt Nicolas Heitz am Freitag in Mulhouse mit.

"Artemis 2"-Crew soll nach Mond-Flug zur Erde zurückkehren

San Diego (Kalifornien) - Nach rund zehn Tagen im All sollen die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission in der Nacht auf Samstag wieder auf die Erde zurückkehren. Die Landung sei nach einem komplizierten Manöver für 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Crew besteht aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen. Sie waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.

Studie zeigt starke Veränderungen in Europas Vegetation

Wien - Der Bewuchs mit Pflanzen - vom schmächtigen Grashalm bis zum mächtigen Baum - hat sich in der Zeit zwischen 1960 und 2020 in Europa deutlich verändert. Einer umfassenden Untersuchung im Fachmagazin "Science Advances" zufolge geht der Trend in Richtung dichterer Vegetation. Das liegt auch am Einfluss von Düngemitteln. In den Bergen treibt der Klimawandel den Vegetationswandel verstärkt in Richtung wärmeliebende Arten an.

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red