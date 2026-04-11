Verletzte bei Unfall der "Wiener Hochschaubahn" im Prater

Wien - Mehrere Menschen sind Samstagmittag bei einem Unfall der "Wiener Hochschaubahn", auch "Zwergerlbahn" genannt, im Prater verunglückt. Zwei Frauen, beide 63 Jahre alt, wurden von der Berufsrettung verletzt ins Spital gebracht, sie dürften Prellungen erlitten haben. Drei weitere Fahrgäste, zwei 39-jährige Frauen und ein 46-jähriger Mann, mussten nach der Erstversorgung nicht ins Krankenhaus. Der Waggon, in dem sie gefahren waren, war entgleist.

SPÖ sieht "strukturelle Hürden" bei Väterkarenz

Wien - Die SPÖ hat am Samstag die Erkenntnisse ihrer Umfrage "Familie ist Teamarbeit" veröffentlicht. Das Ergebnis sei klar: "Viele Väter in Österreich wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen - werden jedoch durch strukturelle Hürden daran gehindert", hieß es in einer Aussendung. "Das ist kein individuelles Versagen, sondern ein politisches und gesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen", sagte SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog.

Friedensverhandlungen zwischen Iran und USA begonnen

Islamabad - Begleitet von hohen Erwartungen haben in Pakistan Verhandlungen über eine dauerhafte Beilegung des Iran-Konflikts begonnen. Das teilten pakistanische Regierungsvertreter mit, auch der iranische Staatssender Irib meldete den Beginn. Die US-Delegation leitet Vizepräsident JD Vance, auf iranischer Seite führt Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf die Delegation an. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif und der Armeechef Asim Munir, übernehmen die Vermittlung.

Ryanair warnt vor Sommer-Flugstornos wegen teuren Kerosins

Dublin - Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair schließt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. "Wir sehen die Situation mit großer Besorgnis", sagte Ryanair-Manager Marcel Pouchain Meyer deutschen Samstagszeitungen mit Blick auf die Hauptreisezeit. Die Fluggesellschaft habe zwar 80 Prozent des bis Ende März 2027 benötigten Treibstoffes über Hedging zum Festpreis sichern können. "Aber 20 Prozent Unsicherheit sind immer noch da."

Tote und Verletzte im Libanon und Gazastreifen

Beirut - Aus dem Libanon und dem Gazastreifen sind am Samstag erneut Tote und Verletzte gemeldet worden. Das israelische Militär und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon beschossen einander weiter gegenseitig. Libanesische Quellen sprachen von israelischen Luftangriffen in der Region um Nabatiyeh im Süden des Landes. Drei Menschen seien gestorben, als ein Wohngebäude zerstört wurde. Die radikalislamische Hamas beklagte wiederum sieben Tote bei israelischen Attacken nahe Gaza.

Fellner kündigt Widerstand bei Ökostrom-Ausbau an

Wien/Klagenfurt - Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) stellt sich gegen das kürzlich von der Regierung präsentierte Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG). "Ich kann Ihnen meinen Widerstand artikulieren", sagte er am Samstag im Ö1-Radio. Er werde versuchen, noch Einfluss auf das Gesetz zu nehmen, so Fellner. Sollte es im Bund beschlossen werden, werde er sich aber daran halten.

Kanzler Stocker in Autounfall verwickelt

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und seine Delegation sind am Freitagnachmittag in einen Autounfall verwickelt gewesen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stockers Büro am Samstag gegenüber der APA. Es sei zu einem "Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen". Verletzt wurde dabei niemand. "Dem Bundeskanzler geht es gut", hieß es.

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red