Iran und USA starten heikle Friedens-Verhandlungen

Islamabad - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat das Ringen um ein dauerhaftes Ende des Iran-Krieges begonnen. Nach getrennten Vorgesprächen der Delegationen aus den USA und dem Iran mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif starteten die Kriegsparteien ihre Friedensverhandlungen. Die Gespräche gelten allerdings als äußerst fragil, die Delegationen waren mit langen Listen an Forderungen angereist.

Trump: US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormuz

Washington - Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz. "Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte am Abend, einen Marineeinsatz zur Räumung von Seeminen begonnen zu haben. Zwei Zerstörer hätten dazu die Straße von Hormuz passiert und im Arabischen Golf operiert, hieß es in einer Mitteilung von Centcom.

Europäischer Flughafenverband warnt vor Kerosin-Knappheit

Brüssel - Der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich infolge der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise um ausreichend Kerosin. Wenn der Transit durch die Straße von Hormuz nicht innerhalb der nächsten drei Wochen "in nennenswertem und stabilem Umfang" wieder aufgenommen werde, gehe man derzeit davon aus, dass eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität werden dürfte, schreibt Generaldirektor Olivier Jankovec in einem Brief an die Europäische Kommission.

Verletzte bei Unfall der "Wiener Hochschaubahn" im Prater

Wien - Mehrere Menschen sind Samstagmittag bei einem Unfall der "Wiener Hochschaubahn", auch "Zwergerlbahn" genannt, im Prater verunglückt. Zwei Frauen, beide 63 Jahre alt, wurden von der Berufsrettung verletzt ins Spital gebracht, sie dürften Prellungen erlitten haben. Drei weitere Fahrgäste, zwei 39-jährige Frauen und ein 46-jähriger Mann, mussten nach der Erstversorgung nicht ins Krankenhaus. Der Waggon, in dem sie gefahren waren, war entgleist.

Osterwaffenruhe im Ukraine-Krieg in Kraft getreten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine kurzzeitige Waffenruhe anlässlich des orthodoxen Osterfests begonnen. Der russische Präsident Wladimir Putin setzte sie für insgesamt 32 Stunden an - und zwar von Samstagnachmittag 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) bis Mitternacht am Sonntag (23.00 Uhr MESZ), damit die Christen in der Ukraine und Russland das orthodoxe Osterfest feiern können. Unmittelbar nach dem Start der Feuerpause gab es keine Klagen über Verstöße.

Tote und Verletzte im Libanon und Gazastreifen

Beirut - Aus dem Libanon und dem Gazastreifen sind am Samstag erneut Tote und Verletzte gemeldet worden. Das israelische Militär und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon beschossen einander weiter gegenseitig. Libanesische Quellen sprachen von israelischen Luftangriffen in der Region um Nabatiyeh im Süden des Landes. Dabei wurden laut dem Gesundheitsministerium zehn Menschen getötet. Die radikalislamische Hamas beklagte wiederum sieben Tote bei israelischen Attacken nahe Gaza.

Fellner kündigt Widerstand bei Ökostrom-Ausbau an

Wien/Klagenfurt - Der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) stellt sich gegen das kürzlich von der Regierung präsentierte Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG). "Ich kann Ihnen meinen Widerstand artikulieren", sagte er am Samstag im Ö1-Radio. Er werde versuchen, noch Einfluss auf das Gesetz zu nehmen, so Fellner. Sollte es im Bund beschlossen werden, werde er sich aber daran halten.

Rolling Stones mit geheimnisvoller Single - Album im Juli

London - Die legendäre britische Band The Rolling Stones hat unter einem früheren Pseudonym auf ungewöhnlichem Weg einen neuen Song veröffentlicht. Die bisher unbetitelte Single von Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) erschien unter dem Bandnamen The Cockroaches und war zunächst nicht auf Streamingplattformen, sondern ausschließlich auf Vinyl erhältlich. Ein neues Album der Rockikonen soll nach dpa-Informationen am 10. Juli auf den Markt kommen.

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red