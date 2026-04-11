Richtungsentscheidung bei Parlamentswahl in Ungarn

Budapest - Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n muss nach vier Wahlsiegen in Folge mit Zwei-Drittel-Mehrheit erstmals ernsthaft zittern: In den Umfragen liegt seine Fidesz-Partei deutlich hinter ihrem Herausforderer, TISZA von Oppositionsführer P�ter Magyar. Demnach dürfte möglicherweise TISZA die Wahlen am Sonntag gewinnen. Selbst eine Zwei-Drittel-Mehrheit scheint in Reichweite.

Iran und USA mit großen Differenzen bei Friedensgesprächen

Islamabad - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat das Ringen um ein dauerhaftes Ende des Iran-Krieges begonnen. Nach getrennten Vorgesprächen der Delegationen aus den USA und dem Iran mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif starteten die Kriegsparteien ihre Friedensverhandlungen. Die Differenzen dabei dürften aber äußert groß sein, bei der Straße von Hormuz seien die Verhandlungen in einer Sackgasse, hieß es. Am Samstagabend wurde weiter verhandelt.

Trump: US-Militär beginnt mit Räumung der Straße von Hormuz

Washington - Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz. "Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz", schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte am Abend, einen Marineeinsatz zur Räumung von Seeminen begonnen zu haben. Zwei Zerstörer hätten dazu die Straße von Hormuz passiert und im Arabischen Golf operiert, hieß es in einer Mitteilung von Centcom.

Netanyahu will "echtes Friedensabkommen" mit Libanon

Beirut/Tel Aviv - Israel strebt nach den Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ein "echtes Friedensabkommen" mit dem Libanon an. Dieses solle "über Generationen halten", sagte er in einer Videobotschaft mit Blick auf anstehende Verhandlungen in Washington am Dienstag. Ein solcher Ausgang der Gespräche gilt allerdings als ungewiss.

Kiew meldet hunderte Verstöße Russlands gegen Feuerpause

Kiew (Kyjiw) - Bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Feuerpause zum orthodoxen Osterfest hat Russland nach ukrainischen Angaben hunderte Male dagegen verstoßen. "Seit 16.00 Uhr wurden 469 Verstöße gegen die Waffenruhe registriert", erklärte der Generalstab der ukrainischen Armee am Samstagabend. Es habe unter anderem 22 direkte Angriffe sowie 153 Bombenangriffe gegeben. Zudem seien fast 300 Drohnenangriffe gezählt worden.

SPNÖ: Königsberger-Ludwig plant Kandidatur gegen Hergovich

St. Pölten - Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig will laut einem "NÖN"-Bericht beim Landesparteitag der niederösterreichischen Sozialdemokraten am 30. Mai für den Landesparteivorsitz kandidieren - und damit gegen den amtierenden SPNÖ-Chef Landesrat Sven Hergovich ins Rennen gehen. Seitens des Büros von Königsberger-Ludwig gab es am Samstagabend auf APA-Anfrage keine Stellungnahme dazu. Hergovich ist seit 2023 Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich.

Oberleitung fiel auf ICE: Hunderte Reisende saßen fest

Berlin/Au in der Hallertau - Eine Oberleitung ist auf der Strecke Berlin-München auf einen Zug gefallen. Hunderte Reisende saßen Samstagnachmittag deswegen in Deutschland in dem ICE fest, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Demnach riss zu Mittag eine Oberleitung bei Zahna im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. An einer Stelle seien dadurch auch Fenster des Zugs beschädigt worden. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt.

Rolling Stones mit geheimnisvoller Single - Album im Juli

London - Die legendäre britische Band The Rolling Stones hat unter einem früheren Pseudonym auf ungewöhnlichem Weg einen neuen Song veröffentlicht. Die bisher unbetitelte Single von Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) erschien unter dem Bandnamen The Cockroaches und war zunächst nicht auf Streamingplattformen, sondern ausschließlich auf Vinyl erhältlich. Ein neues Album der Rockikonen soll nach dpa-Informationen am 10. Juli auf den Markt kommen.

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red