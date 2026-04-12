Kein Durchbruch bei Verhandlungen USA-Iran

Islamabad/Beirut - Bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad ist keine Einigung erzielt worden. Vom Iran habe es keine Zusage für einen Verzicht auf Atomwaffen gegeben, sagte US-Vizepräsident JD Vance in der pakistanischen Hauptstadt. Er reise ab, nachdem er Teheran ein "letztes und bestes Angebot" unterbreitet habe. "Wir werden sehen, ob die Iraner es akzeptieren", so der Stellvertreter von Präsident Donald Trump. Auch die Delegation des Iran verließ Islamabad.

Hamas-Delegation zu Gesprächen über Gaza-Waffenruhe in Kairo

Kairo - Eine Hamas-Delegation hält sich Hamas-Kreisen zufolge zu Gesprächen über die Waffenruhe im Gazastreifen in Ägypten auf. Die Delegation sei am Sonntag in Ägyptens Hauptstadt Kairo eingetroffen, erfuhr AFP aus Hamas-nahen Kreisen. Für Sonntag seien Gespräche unter der Leitung des hochrangigen Hamas-Funktionärs Khalil al-Hayya mit ägyptischen Vertretern angesetzt. Sie betreffen demnach "die Umsetzung der verbleibenden Bestimmungen der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens".

Zuvor bereits festgesetzter Lenker rammte Wiener Polizeiauto

Wien - Rund drei Stunden, nachdem Wiener Polizisten einem 20-Jährigen in der Nacht auf Sonntag wegen Schnellfahrens die Autoschlüssel abgenommen hatten, saß der Lenker schon wieder am Steuer. Um einer zweiten Amtshandlung zu entgehen, versuchte er zu flüchten. Dabei rammte er das zivile Polizeieinsatzfahrzeug und raste mit bis zu 133 Stundenkilometern im Ortsgebiet, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag.

Verstöße gegen Osterfeuerpause im Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Russland haben sich gegenseitig Hunderte Verstöße gegen die von ihnen vereinbarte Feuerpause zum orthodoxen Osterfest vorgeworfen. Die ukrainische Armee meldete am Sonntag insgesamt fast 2.300 russische Verstöße seit dem Inkrafttreten der Feuerpause. Moskau warf Kiew wiederum fast 2.000 Verstöße dagegen vor. Bis Sonntagfrüh "um 7.00 Uhr wurden 2.299 russische Verstöße gegen die Feuerpause registriert", teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit.

Österreich startet Industriestrombonus ohne EU-Freigabe

Wien - Wegen Verzögerungen öffnet das Wirtschaftsministerium am Montag ungeachtet der ausstehenden beihilferechtlichen Genehmigung der EU das Antragsportal für den Industriestrombonus. Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) forderte dazu verbindliche Fristen für künftige EU-Entscheidungen. Mit dem Bonus sollen energieintensive Unternehmen in Österreich entlastet werden.

Richtungsentscheidung bei Parlamentswahl in Ungarn

Budapest - Die Parlamentswahl in Ungarn hat am Sonntag mit einem Teilnahmerekord begonnen. Bis 9.00 Uhr hatten bereits 17 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2022 waren es um diese Zeit zehn Prozent. Die Wahl wird zur Richtungsentscheidung, deren Bedeutung weit über das Land hinausgeht. Premier Viktor Orb�n muss nach vier Wahlsiegen in Folge erstmals zittern: In den Umfragen lag seine Partei Fidesz hinter ihrem Herausforderer TISZA von Oppositionsführer P�ter Magyar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red