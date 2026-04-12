Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormuz an

Washington - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Seeblockade der Straße von Hormuz angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Die Blockade wird in Kürze beginnen." Die Streitkräfte seien auch angewiesen worden, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an Iran gezahlt hätten.

Teheran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche

Islamabad/Teheran - Angesichts des vorläufigen Scheiterns der Verhandlungen zwischen Vertretern Washingtons und Teherans in Pakistan hat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf den USA fehlende vertrauensbildende Maßnahmen vorgeworfen. Die iranische Delegation habe "konstruktive Vorschläge vorgelegt", den US-Vertretern sei es jedoch "nicht gelungen, das Vertrauen der iranischen Delegation zu gewinnen", erklärte Qalibaf am Sonntag auf X.

Wifo-Chef: Zweijähriges Budget flexibel gestalten

Wien - Zwei Tage nach Veröffentlichung der neuesten Konjunkturprognosen von Wifo und IHS ist die Lage der Weltwirtschaft und auch jener in Österreich nach dem Abbruch der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nicht sicherer geworden. Das hiesige Budget könne trotzdem für zwei Jahre erstellt werden, aber die Regierungskoalition müsse flexibel bleiben, um zu reagieren, wenn sich die Situation ändert, so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Richtungsentscheidung bei Parlamentswahl in Ungarn

Budapest - Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich am Sonntag ein Teilnahmerekord ab. Nach Zahlen des Nationalen Wahlbüros (NVI) gaben bis 15.00 Uhr 66 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2022 waren es um diese Zeit 52,75 Prozent. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung. Premier Viktor Orb�n muss nach vier Wahlsiegen in Folge erstmals zittern: In den Umfragen lag seine Partei Fidesz hinter ihrem Herausforderer TISZA von Oppositionsführer P�ter Magyar.

Ukraine-Feuerpause zum Osterfest hat nicht gehalten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die zum orthodoxen Osterfest vereinbarte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine hat auch heuer nicht gehalten. Am Sonntag warfen sich beide Seiten Hunderte Verstöße vor. Die ukrainische Armee meldete fast 2.300 russische Verstöße seit dem Inkrafttreten der Feuerpause. Moskau warf Kiew wiederum fast 2.000 Verstöße dagegen vor. Einer Verlängerung der 32-stündigen Feuerpause erteilte der Kreml eine klare Absage.

Streik legt Lufthansa zum Wochenstart lahm

Wien/Frankfurt/Schwechat - Am Montag und Dienstag wird bei der AUA-Mutter Lufthansa neuerlich gestreikt. Diesmal legen Pilotinnen und Piloten die Arbeit nieder - von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr. Das teilte die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mit. Am Vienna Airport ist an beiden Tagen je eine Rotation Wien-Frankfurt betroffen - also je ein Hin- und ein Rückflug. Flüge der Austrian Airlines (AUA) gehen normal, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage.

Video zeigt Sabotage an TAL-Pipeline in Italien nahe Kärnten

Udine/Wien - Ermittler vermuten eine Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die vom Hafen Triest über Österreich nach Deutschland führt. Ein Strommast, der das Ölpipeline-Netzwerk speist, wurde Ende März in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Gemeinde Tolmezzo (Provinz Udine) nahe Kärnten mit Brennschneidflammen beschädigt. Die Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte.

Österreich startet Industriestrombonus ohne EU-Freigabe

Wien - Wegen Verzögerungen öffnet das Wirtschaftsministerium am Montag ungeachtet der ausstehenden beihilferechtlichen Genehmigung der EU das Antragsportal für den Industriestrombonus. Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) forderte dazu verbindliche Fristen für künftige EU-Entscheidungen. Mit dem Bonus sollen energieintensive Unternehmen in Österreich entlastet werden.

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red