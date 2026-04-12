Oppositionspartei TISZA bei Ungarn-Wahl in Führung - Umfrage

Budapest - Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag deutet sich laut einer Befragung ein deutlicher Sieg für die Oppositionspartei TISZA an. Wie aus einer direkt nach Wahlschluss veröffentlichten Umfrage des Institutes 21 Kutat�központ hervorgeht, dürfte TISZA von P�ter Magyar 55 Prozent der Stimmen erhalten, die Fidesz von Premier Viktor Orb�n 38 Prozent. Die 199 Parlamentssitze werden in einem Mischsystem aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht vergeben.

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormuz an

Washington - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Seeblockade der Straße von Hormuz angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Die Blockade wird in Kürze beginnen." Die Streitkräfte seien auch angewiesen worden, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an Iran gezahlt hätten.

Teheran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche

Islamabad/Teheran - Angesichts des vorläufigen Scheiterns der Verhandlungen zwischen Vertretern Washingtons und Teherans in Pakistan hat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf den USA fehlende vertrauensbildende Maßnahmen vorgeworfen. Die iranische Delegation habe "konstruktive Vorschläge vorgelegt", den US-Vertretern sei es jedoch "nicht gelungen, das Vertrauen der iranischen Delegation zu gewinnen", erklärte Qalibaf am Sonntag auf X.

Wifo-Chef: Zweijähriges Budget flexibel gestalten

Wien - Zwei Tage nach Veröffentlichung der neuesten Konjunkturprognosen von Wifo und IHS ist die Lage der Weltwirtschaft und auch jener in Österreich nach dem Abbruch der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nicht sicherer geworden. Das hiesige Budget könne trotzdem für zwei Jahre erstellt werden, aber die Regierungskoalition müsse flexibel bleiben, um zu reagieren, wenn sich die Situation ändert, so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Video zeigt Sabotage an TAL-Pipeline in Italien nahe Kärnten

Udine/Wien - Ermittler vermuten eine Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die vom Hafen Triest über Österreich nach Deutschland führt. Ein Strommast, der das Ölpipeline-Netzwerk speist, wurde Ende März in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Gemeinde Tolmezzo (Provinz Udine) nahe Kärnten mit Brennschneidflammen beschädigt. Die Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte.

Streik legt Lufthansa zum Wochenstart lahm

Wien/Frankfurt/Schwechat - Am Montag und Dienstag wird bei der AUA-Mutter Lufthansa neuerlich gestreikt. Diesmal legen Pilotinnen und Piloten die Arbeit nieder - von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr. Das teilte die Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mit. Am Vienna Airport ist an beiden Tagen je eine Rotation Wien-Frankfurt betroffen - also je ein Hin- und ein Rückflug. Flüge der Austrian Airlines (AUA) gehen normal, hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage.

Elf Tote durch Zyklon "Maila" in Papua-Neuguinea

Port Moresby - In Papua-Neuguinea sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon "Maila" ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist. "Die Informationen sind noch bruchstückhaft, aber wir werden sicherstellen, jeden Ort, jede Insel und jede betroffene Gemeinde zu erreichen", sagte Regierungschef James Marape am Sonntag.

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red