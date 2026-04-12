Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA

Budapest/Österreich - Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag hat die Oppositionspartei TISZA von P�ter Magyar mit einem spektakulären Erdrutschsieg eine Zwei-Drittel-Mehrheit erlangt. Premier Viktor Orb�n räumte in einer kurzen Ansprache vor Anhängern am Wahlabend die Niederlage ein. Nach Auszählung von 72 Prozent der Stimmen lag Magyars TISZA bei 138 der 199 Mandate. Die seit 2010 regierende Fidesz von Premier Orb�n lag demnach bei 54 Sitzen, die rechtsextreme Partei Mi Haz�nk bei sieben.

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormuz an

Washington - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump am Sonntag eine Seeblockade der Straße von Hormuz angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Die Blockade wird in Kürze beginnen." Die Streitkräfte seien auch angewiesen worden, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an Iran gezahlt hätten.

Iran: US-Drohungen gegen Teheran wirkungslos

Washington/Teheran - Die Drohungen der USA haben nach Angaben des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Baqer Qalibaf ihren Einfluss verloren. "Der Iran hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass er sich Drohungen nicht beugen wird und dass sie keinerlei Wirkung mehr haben", sagte Qalibaf, wie die Nachrichtenagentur TASNIM am Abend (Ortszeit) berichtete. Ohne US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen, deutete er die amerikanischen Drohungen als Ausdruck von Ratlosigkeit.

Papst reist am Montag für zehn Tage nach Afrika

Algier - Papst Leo XIV. reist am Montag für zehn Tage nach Afrika. Die bisher längste Reise des am 8. Mai 2025 gewählten Papstes führt ihn nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Auf dem Programm des gebürtigen US-Amerikaners, der dem Augustinerorden angehört, stehen Besuche bei den Präsidenten der vier Länder, Treffen mit Zivilgesellschaft und diplomatischem Corps. In allen vier Ländern feiert der Papst zudem öffentliche Gottesdienste, zumeist unter freiem Himmel.

Video zeigt Sabotage an TAL-Pipeline in Italien nahe Kärnten

Udine/Wien - Ermittler vermuten eine Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die vom Hafen Triest über Österreich nach Deutschland führt. Ein Strommast, der das Ölpipeline-Netzwerk speist, wurde Ende März in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Gemeinde Tolmezzo (Provinz Udine) nahe Kärnten mit Brennschneidflammen beschädigt. Die Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte.

Nigerias Militär bombardiert Markt: Dutzende Tote befürchtet

Abuja - Nach einem Luftangriff des nigerianischen Militärs auf einen Markt im Nordosten des Landes werden Dutzende Todesopfer befürchtet. Mehr als hundert Menschen seien bei dem Angriff ums Leben gekommen, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit. Lokale Medien berichteten mit Verweis auf Augenzeugen von zwischen 30 und 200 Toten. Behörden, darunter die Polizei, bestätigten den Vorfall, es wurden jedoch keine offiziellen Opferzahlen genannt.

Elf Tote durch Zyklon "Maila" in Papua-Neuguinea

Port Moresby - In Papua-Neuguinea sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon "Maila" ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist. "Die Informationen sind noch bruchstückhaft, aber wir werden sicherstellen, jeden Ort, jede Insel und jede betroffene Gemeinde zu erreichen", sagte Regierungschef James Marape am Sonntag.

Unterbringungsprozess gegen niedergeschossenen Wiener

Wien - Am Montag beginnt am Wiener Landesgericht ein Unterbringungsprozess gegen einen 30-Jährigen. Der Mann soll gemäß � 21 Absatz 1 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass er unter dem maßgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung - er leidet an paranoider Schizophrenie - Polizeibeamte töten wollte. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red