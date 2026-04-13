Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA

Budapest/Österreich - Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag hat die Oppositionspartei TISZA von P�ter Magyar mit einem spektakulären Erdrutschsieg eine Zwei-Drittel-Mehrheit erlangt. Premier Viktor Orb�n räumte in einer kurzen Ansprache vor Anhängern am Wahlabend die Niederlage ein. Nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen lag Magyars TISZA bei 138 der 199 Mandate. Die seit 2010 regierende Fidesz von Premier Orb�n lag demnach bei 54 Sitzen, die rechtsextreme Partei Mi Haz�nk bei sieben.

Weltweite Gratulationen nach Wahlsieg Magyars in Ungarn

Budapest/Washington - Nach dem Wahlsieg der TISZA-Partei des ungarischen Oppositionsführers P�ter Magyar gratulieren Politiker weltweit. "Ungarn hat Europa gewählt", kommentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X das Ergebnis. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gratulierte Magyar "herzlich zu seinem beeindruckenden Sieg". Der ehemalige US-Präsident Barack Obama sprach auf der Plattform X von einem "Sieg für die Demokratie, nicht nur in Europa, sondern weltweit".

USA beginnen heute mit Hormuz-Blockade

Washington - Die USA wollen nach den vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen mit dem Iran heute mit einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Blockade der Straße von Hormuz beginnen. Ab 16.00 Uhr MESZ werde die Passage für Schiffe blockiert, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen, kündigte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X an. Laut "Wall Street Journal" erwägt Trump auch begrenzte Militärschläge, um die Gespräche wieder in Gang zu bringen.

Trump attackiert Papst Leo

Washington/Vatikanstadt - US-Präsident Donald Trump hat das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Leo XIV., in einem außergewöhnlichen Akt attackiert. Der Papst sei "schrecklich" in Bezug auf Außenpolitik, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump schrieb, der Papst sollte "dankbar" sein, da er nur Papst geworden sei, weil er US-Amerikaner sei und man damit besser mit Trump umgehen könne. "Wenn ich nicht im Weißen Haus wäre, wäre Leo nicht im Vatikan", behauptete Trump.

Papst reist am Montag für zehn Tage nach Afrika

Algier - Papst Leo XIV. reist am Montag für zehn Tage nach Afrika. Die bisher längste Reise des am 8. Mai 2025 gewählten Papstes führt ihn nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Auf dem Programm des gebürtigen US-Amerikaners, der dem Augustinerorden angehört, stehen Besuche bei den Präsidenten der vier Länder, Treffen mit Zivilgesellschaft und diplomatischem Corps. In allen vier Ländern feiert der Papst zudem öffentliche Gottesdienste, zumeist unter freiem Himmel.

Lufthansa-Piloten streiken

Frankfurt - Bei der Lufthansa hat kurz nach Mitternacht ein erneuter Piloten-Streik begonnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen. Zahlreiche Flüge sollen dadurch ausfallen.

Vernichtete Regenwald-Flächen erholen sich wieder

Darmstadt/Quito - Für gerodete Regenwald-Flächen gibt es Hoffnung. Wenn die Landwirtschaft wieder eingestellt ist, wächst die Vegetation wieder nach, und auch die meisten Tiere kehren zurück. Und das geht schneller als bisher vermutet, wie ein internationales Forschungsteam um Timo Metz und Nico Blüthgen von der Technischen Universität Darmstadt im Fachjournal "Nature" schreibt.

Empfohlene Jahresration Fleisch in Österreich schon gegessen

Wien - Am Dienstag hat es sich in Österreich "ausgeschnitzelt" - wohl nur in der Theorie. Laut der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" ist nämlich der "Meat Exhaustion Day" (Fleischerschöpfungstag) erreicht, der Tag, an dem die Österreicherinnen und Österreicher die empfohlene Jahresration Fleisch gegessen haben. Die Zahlen sind ernüchternd: Die Eat Lancet Kommission legt pro Kopf 16,4 Kilo Fleisch pro Jahr nahe. Tatsächlich werden aber 58 Kilo pro Kopf jährlich verbraucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red