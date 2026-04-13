US-Militär will ab sofort Straße von Hormuz blockieren

Washington - Die von den USA geplante Blockade der Straße von Hormuz soll früheren Ankündigungen zufolge Montagnachmittag in Kraft getreten sein. Unklar blieb zunächst, ob das US-Regionalkommando für Nahost (CENTCOM) tatsächlich seit 16.00 Uhr MESZ bestimmte Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge hinderte. Angekündigt war zuvor eine Blockade von Schiffen, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel hatten. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran bei Annäherung an Hormuz.

Israels Armee übernimmt Kontrolle über Hisbollah-Hochburg

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee übernimmt nach eigenen Angaben innerhalb von Tagen die vollständige Kontrolle über die südlibanesische Stadt Bint Jbeil. Die Fähigkeit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, von dort aus Israel anzugreifen, sei eingeschränkt, teilte ein israelischer Militärvertreter mit. "Nur eine kleine Anzahl von Terroristen hält sich noch in der Gegend von Bint Jbeil auf." Bei Luftangriffen und Kämpfen seien mehr als 100 Mitglieder der Miliz getötet worden.

Große Erwartungen nach Oppositionssieg in Ungarn

Budapest/Österreich - Der Tag nach der ungarischen Parlamentswahl, die mit einem spektakulären Erdrutschsieg der Oppositionspartei TISZA von P�ter Magyar geendet hat, steht im Zeichen großer Erwartungen im In- und Ausland. Laut dem vorläufigen Endergebnis ohne Auslandsstimmen und Briefwahl erhielt Magyars TISZA 138 der 199 Mandate und damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die seit 2010 regierende Fidesz von Premier Viktor Orb�n erhielt 54 Sitze, die rechtsextreme Partei Mi Haz�nk bei sieben.

Drei-Tages-Regel bei Spritpreis-Erhöhungen läuft aus

Wien - Spritpreise dürfen künftig wieder jeden Tag um 12 Uhr mittags erhöht werden. Die befristete Drei-Tages-Regel, wonach die Preise an den Tankstellen nur mehr am Montag, Mittwoch und Freitag hinaufgesetzt werden dürfen, ist nach einem Monat mit 12. April ausgelaufen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Diese Regelung wurde durch die Spritpreisbremse abgelöst, die zumindest bis Jahresende in Kraft ist.

Österreicher in Italien wegen Betrugs in Deutschland gefasst

Asti/Rom - Die Polizei in der norditalienischen Stadt Asti hat einen österreichischen Staatsbürger festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl wegen Betrugs in Höhe von über 63 Millionen Euro zum Nachteil der deutschen Staatskassen vorlag. Der Mann wurde von der deutschen Justiz gesucht, wie die italienische Polizei in einer Presseaussendung am Montag mitteilte.

Ab Herbst werden Schul-Leistungsdaten veröffentlicht

Wien - Das Bildungsministerium veröffentlicht ab dem kommenden Schuljahr standortbezogene Schuldaten. Leistungsdaten wie etwa aus der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) oder der Zentralmatura werden allerdings nur im sogenannten "fairen" Vergleich publiziert - also unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Schülerschaft. Als erstes werden im Herbst Daten aus der Volksschule vorliegen, die anderen Schulformen folgen im Lauf des Schuljahrs.

ORF beurlaubt Enterprise-Chef Böhm nach Vorwürfen

Wien - Im ORF rumort es nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann weiterhin. Nun gibt es auch Vorwürfe gegen Oliver Böhm, der seit 2013 die ORF-Vermarktungstochter Enterprise führt. Details dazu sind nicht bekannt, aber der ORF hat den Mittfünfziger, nachdem rund um Ostern Vorwürfe aufgekommen sind, "unverzüglich beurlaubt" und eine Compliance-Untersuchung durch interne und externe Experten eingeleitet. Entsprechende Medienberichte bestätigte der ORF der APA.

Sabotage bei Pipeline in Italien: Ermittlungen laufen

Udine/Wien - Nach der Beschädigung eines Strommasts der 132-kV-Leitung Tolmezzo-Paluzza in der italienischen Provinz Udine, die das Netz der Transalpine Ölpipeline (TAL) speist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Carabinieri befragen Fachleute der Netzgesellschaft Terna, die den Vorfall am 25. März gemeldet hatten. Sie wollen die Ursachen der Unterbrechung im Stromnetz infolge der Beschädigung durch Unbekannte klären, verlautete es am Montag aus Ermittlerkreisen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red