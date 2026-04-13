US-Blockade der Straße von Hormuz hat laut Kreisen begonnen

Washington - Die von den USA angekündigte Blockade der Straße von Hormuz hat Regierungskreisen zufolge begonnen. Das teilte ein US-Beamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) hatte am Sonntag mitgeteilt, ab diesem Montag 10.00 Uhr US-Ostküstenzeit (16.00 Uhr MESZ) bestimmte Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge zu hindern. Angekündigt war eine Blockade von Schiffen, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel hatten.

Trump: Der Iran hat angerufen, "wollen einen Deal machen"

Washington - Nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran haben sich die Iraner nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump bei den USA gemeldet. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir von der anderen Seite angerufen wurden", sagte Trump Montagmittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. "Sie wollen einen Deal machen" - und zwar unbedingt, sagte er. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht.

Trump attackiert Papst Leo

Washington/Vatikanstadt - US-Präsident Donald Trump hat das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Leo XIV., in einem außergewöhnlichen Akt attackiert. Der Papst sei "schrecklich" in Bezug auf Außenpolitik, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump schrieb, der Papst sollte "dankbar" sein, da er nur Papst geworden sei, weil er US-Amerikaner sei und man damit besser mit Trump umgehen könne. Der Papst wies die Kritik zurück. US-Bischöfe reagierten bestürzt.

Nach Lufthansa-Piloten streikt nun auch Kabinenpersonal

Frankfurt - Der erneute Pilotenstreik bei der deutschen Lufthansa hat für hunderte Flugausfälle gesorgt und die Fronten zwischen den Verhandlungspartnern verhärtet. Der Streik der Pilotinnen und Piloten soll am morgigen Dienstag weitergeführt werden. Ab Mittwoch legt nun auch das Kabinenpersonal für zwei Tage die Arbeit nieder, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) am Montag mit. Bestreikt werden sollen alle Abflüge der Kernmarke Lufthansa von Frankfurt und München.

Sabotage bei Pipeline in Italien: Ermittlungen laufen

Udine/Wien - Nach der Beschädigung eines Strommasts der 132-kV-Leitung Tolmezzo-Paluzza in der italienischen Provinz Udine, die das Netz der Transalpine Ölpipeline (TAL) speist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Carabinieri befragen Fachleute der Netzgesellschaft Terna, die den Vorfall am 25. März gemeldet hatten. Sie wollen die Ursachen der Unterbrechung im Stromnetz infolge der Beschädigung durch Unbekannte klären, verlautete es am Montag aus Ermittlerkreisen.

Königsberger-Ludwig und Hergovich wollen SPNÖ-Vorsitz

St. Pölten - Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig wird bei der Wahl um den Parteivorsitz in der SPÖ Niederösterreich Ende Mai gegen Amtsinhaber Landesrat Sven Hergovich antreten. Das kündigte sie in einem Schreiben an Parteimitglieder und den Landesparteivorstand an. Hergovich wandte sich ebenfalls an seine Parteikollegen und lud zu einer Sitzung des erweiterten Landesparteipräsidiums am Mittwoch. Bundesparteichef Andreas Babler betonte, seine Finger nicht im Spiel gehabt zu haben.

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red