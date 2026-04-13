USA starten Hormuz-Seeblockade

Washington - Die USA haben eigenen Angaben nach mit der Blockade der Straße von Hormuz begonnen. Das teilte ein Regierungsbeamter am Montag mit. US-Präsident Donald Trump bestätigte später vor Reportern in Washington, die Blockade sei wie geplant in Kraft getreten. Washington will mit der Maßnahme den Druck auf Teheran erhöhen. Die iranischen Streitkräfte sprachen ihrerseits von einem "Akt der Piraterie" und von einem "Bluff" Trumps. Außerdem werde es eine Reaktion darauf geben, hieß es.

Privatkonkurs-Verhandlung gegen Grasser in Kitzbühel

Kitzbühel/Innsbruck - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) findet Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel statt. Mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen wurden von acht Gläubigern angemeldet - Hauptgläubigerin ist die Republik Österreich. Es sei davon auszugehen, dass über 23,1 Mio. Euro anerkannt werden, hieß es im Vorfeld. Grasser selbst wird bei der Verhandlung nicht anwesend sein.

Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

Washington - In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Beide Länder befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand.

Hisbollah-Chef fordert Absage der Verhandlungen mit Israel

Beirut - Hisbollah-Chef Naim Qassem hat kurz vor einem historischen Treffen israelischer und libanesischer Vertreter zum Abbruch der anstehenden Gespräche zwischen dem Libanon und Israel aufgerufen. Qassem rief die Regierung in Beirut in einer TV-Rede dazu auf, eine "historische Haltung" einzunehmen. Sie solle das Treffen absagen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten nehmen die libanesische Regierung und Israel in Washington am Dienstag direkte Gespräche auf politischer Ebene auf.

Osterwaffenruhe vorbei - Drohnen treffen Chemiewerk

Kiew (Kyjiw) - Nach einer Waffenruhe über das orthodoxe Osterfest hat die ukrainische Armee mit Langstreckendrohnen eine Chemiefabrik im Norden Russlands beschossen. Ziel sei ein Ammoniakwerk in Tscherepowez, etwa 400 Kilometer nördlich von Moskau, gewesen, schrieb der Kommandant der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram. Die Fabrik stelle jährlich mehrere Hunderttausend Tonnen Ammoniak, Salpeter und Salpetersäure her, die zur Produktion von Sprengstoff verwendet würden.

Großbrand bei Tiroler Hotel - AT-Alert ausgelöst

Seefeld - Der Dachstuhl eines Hotels im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend in Vollbrand geraten. Meterhohe Flammen stiegen auf, dichter schwarzer Rauch war weithin zu sehen. Am späteren Abend war der Brand noch nicht unter Kontrolle. Medienberichten zufolge handelt es sich um das bekannte Hotel "Klosterbräu". Die Gemeindeeinsatzleitung gab indes einen sogenannten AT-Alert für die lokale Bevölkerung aus.

Trump löscht KI-Bild von sich als Jesus

Washington - Das ging selbst eingefleischten Anhängern von US-Präsident Donald Trump zu weit: Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Trump ein Bild in Online-Netzwerken löschen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt. Das am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlichte und mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild zeigte Trump, der einem Kranken die Hand auflegt, während Licht aus seinen Händen strahlt. Trump erklärte, er habe das Bild selbst veröffentlicht.

Frau von Pedro S�nchez wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt

Madrid - Gegen die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez, Bego�a G�mez, ist nach zweijährigen Korruptionsermittlungen Anklage erhoben worden. Der 55-Jährigen werden Unterschlagung, Einflussnahme, Korruption und Veruntreuung zur Last gelegt, wie aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht. G�mez soll ihre Position als Ehefrau des Ministerpräsidenten unrechtmäßig zu ihrem privaten Vorteil ausgenutzt haben.

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red