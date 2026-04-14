USA starten Hormuz-Seeblockade

Washington - Die USA haben eigenen Angaben nach mit der Blockade der Straße von Hormuz begonnen. Das teilte ein Regierungsbeamter am Montag mit. US-Präsident Donald Trump bestätigte später vor Reportern in Washington, die Blockade sei wie geplant in Kraft getreten. Washington will mit der Maßnahme den Druck auf Teheran erhöhen. Die iranischen Streitkräfte sprachen ihrerseits von einem "Akt der Piraterie" und von einem "Bluff" Trumps. Außerdem werde es eine Reaktion darauf geben, hieß es.

Großbrand bei Tiroler Hotel - AT-Alert ausgelöst

Seefeld - Der Dachstuhl eines bekannten Hotels im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land), des "Klosterbräu", ist Montagabend in Vollbrand geraten. Meterhohe Flammen stiegen auf, dichter schwarzer Rauch war weithin zu sehen. Am späten Abend kämpften die zahlreichen Einsatzkräfte noch immer gegen das Feuer. Die Landeswarnzentrale gab indes einen sogenannten AT-Alert für die lokale Bevölkerung aus.

Privatkonkurs-Verhandlung gegen Grasser in Kitzbühel

Kitzbühel/Innsbruck - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) findet Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel statt. Mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen wurden von acht Gläubigern angemeldet - Hauptgläubigerin ist die Republik Österreich. Es sei davon auszugehen, dass über 23,1 Mio. Euro anerkannt werden, hieß es im Vorfeld. Grasser selbst wird bei der Verhandlung nicht anwesend sein.

Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

Washington - In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Beide Länder befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand.

Osterwaffenruhe vorbei - Drohnen treffen Chemiewerk

Kiew (Kyjiw) - Nach einer Waffenruhe über das orthodoxe Osterfest hat die ukrainische Armee mit Langstreckendrohnen eine Chemiefabrik im Norden Russlands beschossen. Ziel sei ein Ammoniakwerk in Tscherepowez, etwa 400 Kilometer nördlich von Moskau, gewesen, schrieb der Kommandant der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram. Die Fabrik stelle jährlich mehrere Hunderttausend Tonnen Ammoniak, Salpeter und Salpetersäure her, die zur Produktion von Sprengstoff verwendet würden.

Trump löscht KI-Bild von sich als Jesus

Washington - Das ging selbst eingefleischten Anhängern von US-Präsident Donald Trump zu weit: Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Trump ein Bild in Online-Netzwerken löschen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt. Das am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlichte und mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild zeigte Trump, der einem Kranken die Hand auflegt, während Licht aus seinen Händen strahlt. Trump erklärte, er habe das Bild selbst veröffentlicht.

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red