Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

Washington - In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Beide Länder befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand.

Privatkonkurs-Verhandlung gegen Grasser in Kitzbühel

Kitzbühel/Innsbruck - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) findet Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel statt. Mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen wurden von acht Gläubigern angemeldet - Hauptgläubigerin ist die Republik Österreich. Es sei davon auszugehen, dass über 23,1 Mio. Euro anerkannt werden, hieß es im Vorfeld. Grasser selbst wird bei der Verhandlung nicht anwesend sein.

Merz empfängt Selenskyj in Berlin

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz wird heute, Dienstag, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt empfangen, wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte. Das Treffen findet demnach im Rahmen von deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen statt.

Großbrand bei Tiroler Hotel unter Kontrolle

Seefeld - Der Großbrand bei einem Hotel im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) war Dienstagfrüh unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten dauerten jedoch weiter an, hieß es seitens der Feuerwehr gegenüber der APA. Es seien noch vereinzelt Feuerwehrkräfte im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache würden nach Ende des Löscheinsatzes aufgenommen, teilte die Polizei mit. Der am Vorabend wegen Rauchentwicklung ausgelöste AT-Alert wurde aufgehoben.

Pilotenstreik bei Lufthansa geht in den zweiten Tag

Frankfurt - Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit (VC) setzt heute ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fort. Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. In Salzburg wurden für heute jeweils drei Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt gestrichen, in Wien wurden zwei Frankfurt-Flüge gecancelt.

Van der Bellen zu erstem Besuch in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht von Dienstag bis Donnerstag erstmals Bosnien-Herzegowina offiziell. Wie die Präsidentschaftskanzlei mitteilte, wird der Bundespräsident am Dienstagvormittag vom amtierenden Vorsitzenden des Staatspräsidiums, Denis Bećirović, mit militärischen Ehren in Sarajevo begrüßt werden. Im Zentrum der Gespräche sollen die Bemühungen Bosnien-Herzegowinas stehen, Mitglied der Europäischen Union zu werden - Österreich unterstützt diese.

Graz war österreichischer Blitz-Hotspot 2025

Österreich - In Österreich sind 2025 so wenige Blitzeinschläge gemessen worden wie noch nie. Insgesamt hat der Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS im ganzen Jahr nur 45.000 Erdblitze (Wolke-Erde-Blitzschläge) registriert, das waren um 55 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus dem aktuellen Blitzatlas mit Messungen aus allen 94 Bezirken hervor. Österreichischer Blitz-Hotspot war vergangenes Jahr Graz.

Ministerin Bauer: Neues Integrationsgesetz "beschlussreif"

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) drängt beim geplanten Integrationspflichtengesetz auf einen raschen Beschluss. "Wir haben das fertige Integrationspflichtengesetz vor mehr als einem Monat vorgelegt. Bis dato gibt es keine Rückmeldung von unseren Koalitionspartnern", sagte sie zu den "Oberösterreichischen Nachrichten". "Das Gesetz ist beschlussreif." Laut dem der APA vorliegenden Entwurf sind bei Verfehlungen Strafen bis zu 5.000 Euro vorgesehen.

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red