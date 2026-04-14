OMV schränkt Spritpreisbremse bei Diesel ein

Wien - Die OMV setzt die Vorgaben der österreichischen Spritpreisbremse bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise um, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. Das Wirtschaftsministerium kündigte eine Sonderprüfung durch die E-Control an. Von der SPÖ kommt scharfe Kritik.

Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

Washington - In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Beide Länder befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand.

USA und Iran vor Fortsetzung von Verhandlungen

Islamabad/Peking - Die Verhandlungsteams der USA und des Iran könnten nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Ende dieser Woche für weitere Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren. Wie fünf mit den Vorgängen vertraute Personen am Dienstag sagten, stehe ein genaues Datum noch nicht fest. Einem ranghohen iranischen Insider zufolge halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag offen.

Privatkonkurs-Verhandlung gegen Grasser in Kitzbühel

Kitzbühel/Innsbruck - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) findet Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel statt. Mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen wurden von acht Gläubigern angemeldet - Hauptgläubigerin ist die Republik Österreich. Es sei davon auszugehen, dass über 23,1 Mio. Euro anerkannt werden, hieß es im Vorfeld. Grasser selbst wird bei der Verhandlung nicht anwesend sein.

Viele Verletzte nach Schüssen an Schule in Türkei

Ankara - Bei einer Schusswaffenattacke in einer Schule im Südosten der Türkei sind zahlreiche Personen verletzt worden. Ein Jugendlicher eröffnete nach Angaben der englischsprachigen Nachrichtenagentur Reuters vom Dienstag das Feuer und verletzte mindestens 16 Menschen, darunter Schüler und Lehrer, bevor er Suizid beging, wie Gouverneur Hasan Şildak gegenüber Reportern mitteilte. Der 19-jährige ehemalige Schüler benutzte bei dem Angriff ein Gewehr.

Merz empfängt Selenskyj zu Regierungskonsultationen

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag zu den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit über 20 Jahren in Berlin empfangen. Merz begrüßte Selenskyj nach dessen Landung am Bundeskanzleramt. Im Anschluss wurde Selenskyj mit militärischen Ehren in der deutschen Hauptstadt begrüßt. Anschließend sind Gespräche zwischen Merz und Selenskyj sowie den Delegationen beider Länder geplant.

Koalitionspartner uneins bei Integrationspflichtengesetz

Wien - Das geplante Integrationspflichtengesetz sorgt für Ärger zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Dienstag in den "Oberösterreichischen Nachrichten" auf einen raschen Beschluss gedrängt. Obwohl das Gesetz beschlussreif und vor einem Monat vorgelegt worden sei, gebe es von den Koalitionspartnern "keine Rückmeldung". Die konnten den Vorwurf nicht nachvollziehen. Die SPÖ warf Bauer Populismus vor, die NEOS warnten vor einer Insellösung.

Großbrand bei Tiroler Hotel gelöscht

Seefeld - Der Großbrand bei einem Hotel im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Dienstagvormittag endgültig gelöscht gewesen. Um etwa 9.00 Uhr sei "Brand aus" gegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Die Brandursache sei unklar, diesbezügliche Ermittlungen liefen nun an. Das Ausmaß der Schäden war noch unbekannt, auch eine nahe gelegene Kirche war vom Brand betroffen. Sieben Personen wurden im Zuge des Feuers leicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red