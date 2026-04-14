Historisches Treffen zwischen Israel und Libanon

Washington - Im US-Außenministerium haben Gespräche zwischen Israel und dem Libanon begonnen - die ersten direkten Gespräche seit 1993. Auf Bildern war US-Außenminister Marco Rubio an der Seite der libanesischen Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh Moawad, und dem israelischen Vertreter in Washington, Yechiel Leiter, zu sehen. Rubio sprach von einer "historischen Chance". Es gehe darum, den Einfluss der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz in der Region dauerhaft zu beenden, sagte er.

USA und Iran vor Fortsetzung von Verhandlungen

Islamabad/Peking - Die Verhandlungsteams der USA und des Iran könnten nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Ende dieser Woche für weitere Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren. Wie fünf mit den Vorgängen vertraute Personen am Dienstag sagten, stehe ein genaues Datum noch nicht fest. Einem ranghohen iranischen Insider zufolge halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag offen.

Grasser-Konkurs: 35,6 Mio. Forderungen, 23,1 Mio. anerkannt

Kitzbühel/Innsbruck/Wien - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) ist Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel über die Bühne gegangen. Wie erwartet, wurden dabei von acht Gläubigern mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen angemeldet. 23,1 Mio. Euro wurden letztlich vom Insolvenzverwalter anerkannt, der Rest bestritten. Grasser war - wie angekündigt - nicht zu der mehr als eineinhalbstündigen Verhandlung erschienen.

OMV: Bei Importen keine Preisreduktion erzielbar

Wien - Die OMV setzt die Vorgaben der österreichischen Spritpreisbremse bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise um, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. Das Wirtschaftsministerium kündigte eine Sonderprüfung durch die E-Control an. Von der SPÖ kommt scharfe Kritik.

Deutsche Touristin stürzt in Wien in die Donau und stirbt

Wien/Berlin - Eine deutsche Kreuzfahrtschiff-Touristin ist am frühen Dienstagnachmittag in Wien bei der Schiffsstation Nussdorf in die Donau gestürzt und ums Leben gekommen. Einen diesbezüglichen Bericht von "krone.at" bestätigten Polizeisprecher Philipp Haßlinger und Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Demnach wollte die 86-Jährige kurz vor dem Ablegen an Bord des Schiffes gehen und fiel vom Steg ins Wasser.

Akademikerball - Polizeieinsatz gegen JöH rechtswidrig

Wien - Mehrere Tage hatte die Jüdische HochschülerInnenschaft (JöH) im Vorjahr gegen den Akademikerball in der Hofburg protestiert, und zwar mit einer Projektion. "Countdown bis zum Naziball" war damals am äußeren Burgtor zu lesen. Am dritten Tag wurde die Installation von der Polizei abgedreht. Wie das Verwaltungsgericht nun feststellte, "auf bloßen Zuruf eines politischen Akteurs", nämlich Ballorganisator Udo Guggenbichler (FPÖ), berichtete der "Standard" am Dienstag.

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red