Libanon und Israel wollen Verhandlungen fortsetzen

Washington - Im US-Außenministerium haben die ersten direkten Gespräche seit 1993 zwischen Israel und dem Libanon stattgefunden. Die libanesische Regierung will nach israelischen Angaben nicht länger von der Hisbollah "besetzt" sein. Dies habe die Führung in Beirut in den von den USA vermittelten Gesprächen mit Israel deutlich gemacht, sagte der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter. Zudem gehe es um eine klare Grenze. Beide Seiten wollen die Gespräche fortsetzen.

USA und Iran vor Fortsetzung von Verhandlungen

Islamabad/Peking - US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche neue Gesprächsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die "New York Post" zitierte Trump am Dienstag mit den Worten, "in den nächsten zwei Tagen" könne Bewegung in die Sache kommen. Eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kündigte daraufhin eine Blockade iranischer Häfen in der Straße von Hormuz an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.

Grasser-Konkurs: 35,6 Mio. Forderungen, 23,1 Mio. anerkannt

Kitzbühel/Innsbruck/Wien - Die erste Prüfungstagsatzung im Privatkonkursverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) ist Dienstagvormittag am Bezirksgericht in Kitzbühel über die Bühne gegangen. Wie erwartet, wurden dabei von acht Gläubigern mehr als 35,6 Mio. Euro an Forderungen angemeldet. 23,1 Mio. Euro wurden letztlich vom Insolvenzverwalter anerkannt, der Rest bestritten. Grasser war - wie angekündigt - nicht zu der mehr als eineinhalbstündigen Verhandlung erschienen.

OMV: Bei Importen keine Preisreduktion erzielbar

Wien - Die OMV setzt die Vorgaben der österreichischen Spritpreisbremse bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise um, berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. Das Wirtschaftsministerium kündigte eine Sonderprüfung durch die E-Control an. Von der SPÖ kommt scharfe Kritik.

Wohnkosten auch für Studierende gestiegen

Wien - Die Wohnkosten der Studierenden sind - wie auch für andere Bevölkerungsgruppen - in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte neue Studierenden-Sozialerhebung. Ein besonders hohes Plus wird dabei bei den Wohnheimen verzeichnet. Gesunken ist dagegen die Zahl der Studierenden, die von finanziellen Problemen berichten. Ebenfalls leicht zurückgegangen ist das Ausmaß der Erwerbstätigkeit.

EU plant wegen Iran-Kriegs niedrigere Stromsteuern

Brüssel - Die EU will einem Medienbericht zufolge die Stromsteuern senken und den Ausbau erneuerbarer Technologien beschleunigen. Damit sollen Verbraucher vor den deutlich gestiegenen Öl- und Erdgaspreisen infolge des Iran-Krieges geschützt werden, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag aus einem Entwurf der EU-Kommission, der am 22. April veröffentlicht werden soll. Demnach soll Strom geringer besteuert werden als fossile Brennstoffe.

Stocker beginnt Besuch in Indien

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beginnt am heutigen Mittwoch einen mehrtägigen Besuch in Indien. Den politischen Auftakt bildet am späten Nachmittag (Ortszeit) ein Treffen mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi. Der Kanzler wird von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) begleitet, der seine Reise bereits am Wochenende in der westindischen Finanzmetropole Mumbai (Bombay) begonnen hatte.

Pariser gewinnt echten Picasso bei Verlosung für guten Zweck

Paris - Ein echter Picasso für 100 Euro: Dieses Schnäppchen ist Ari Hodora gelungen, der am Dienstag bei einer Verlosung für einen guten Zweck ein Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso im Wert von mehr als einer Million Euro gewonnen hat. Sein Los habe er am Wochenende gekauft, berichtete der 58-jährige Ingenieur am Telefon. Der Erlös der Veranstaltung, die das Auktionshaus Christie's organisiert hat, soll der Alzheimer-Forschung zugutekommen.

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red