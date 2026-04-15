Libanon und Israel wollen Verhandlungen fortsetzen

Washington - Im US-Außenministerium haben die ersten direkten Gespräche seit 1993 zwischen Israel und dem Libanon stattgefunden. Die libanesische Regierung will nach israelischen Angaben nicht länger von der Hisbollah "besetzt" sein. Dies habe die Führung in Beirut in den von den USA vermittelten Gesprächen mit Israel deutlich gemacht, sagte der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter. Zudem gehe es um eine klare Grenze. Beide Seiten wollen die Gespräche fortsetzen.

Trump glaubt an baldiges Ende des Kriegs im Iran

Islamabad/Peking - US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg im Iran kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Er ergänzte: "Ich meine, ich sehe es so, dass er fast vorbei ist." Auszüge aus dem Interview wurden am Dienstag bereits im Vorfeld von Fox-Moderatorin Maria Bartiromo auf der Plattform X verbreitet.

EU plant wegen Iran-Kriegs niedrigere Stromsteuern

Brüssel - Die EU will einem Medienbericht zufolge die Stromsteuern senken und den Ausbau erneuerbarer Technologien beschleunigen. Damit sollen Verbraucher vor den deutlich gestiegenen Öl- und Erdgaspreisen infolge des Iran-Krieges geschützt werden, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag aus einem Entwurf der EU-Kommission, der am 22. April veröffentlicht werden soll. Demnach soll Strom geringer besteuert werden als fossile Brennstoffe.

Stocker beginnt Besuch in Indien

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beginnt am heutigen Mittwoch einen mehrtägigen Besuch in Indien. Den politischen Auftakt bildet am späten Nachmittag (Ortszeit) ein Treffen mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi. Der Kanzler wird von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) begleitet, der seine Reise bereits am Wochenende in der westindischen Finanzmetropole Mumbai (Bombay) begonnen hatte.

Hochegger sagt im Pilnacek-U-Ausschuss aus

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek stellt sich am Mittwoch der frühere Lobbyist Peter Hochegger den Fragen der Abgeordneten. Thema wird unter anderem der Hauskauf sein, den Pilnacek mit seiner Vertrauten geplant hatte. Zudem wird ein Cybercrime-Beamter des Bundeskriminalamts zur Auswertung der Smartwatch des Toten befragt.

Mordprozess gegen 78-Jährigen nach Attacke auf Familie

Steyr - Ein 78-Jähriger muss sich am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen zweifachen Mordes verantworten, weil er Ende Oktober 2025 in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und einen Sohn getötet haben soll. Laut Anklage habe er daheim die Opfer erst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie anschließend gewürgt und dann mit einem Küchenmesser erstochen. Die 70-Jährige und der 41-Jährige verbluteten. Der Pensionist befindet sich in U-Haft, bisher soll er sich geständig gezeigt haben.

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red