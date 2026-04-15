Stocker beginnt Besuch in Indien

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beginnt am heutigen Mittwoch einen mehrtägigen Besuch in Indien. Den politischen Auftakt bildet am späten Nachmittag (Ortszeit) ein Treffen mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi. Der Kanzler wird von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) begleitet, der seine Reise bereits am Wochenende in der westindischen Finanzmetropole Mumbai (Bombay) begonnen hatte.

Gen Z einzeln zufrieden und gemeinschaftlich besorgt

Wien - Klimawandel, KI und Kriege - junge Menschen erleben eine Zeit des Umbruchs. Mit 87 Prozent ist dennoch der Großteil der Gen Z mit ihrem Leben in Österreich zufrieden, der Zustand der Welt macht allerdings 59 Prozent Angst. Junge Frauen sehen größere Geschlechterungerechtigkeit, beide Geschlechter lehnen eine Wehrdienstverlängerung ab. 96 Prozent wünschen sich in der Schule mehr Wissen fürs Leben vermittelt zu bekommen, zeigt die Ö3-Jugendstudie 2026 am Mittwoch.

Mordprozess gegen 78-Jährigen nach Attacke auf Familie

Steyr - Ein 78-Jähriger muss sich am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen zweifachen Mordes verantworten, weil er Ende Oktober 2025 in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und einen Sohn getötet haben soll. Laut Anklage habe er daheim die Opfer erst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie anschließend gewürgt und dann mit einem Küchenmesser erstochen. Die 70-Jährige und der 41-Jährige verbluteten. Der Pensionist befindet sich in U-Haft, bisher soll er sich geständig gezeigt haben.

Hochegger sagt im Pilnacek-U-Ausschuss aus

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek stellt sich am Mittwoch der frühere Lobbyist Peter Hochegger den Fragen der Abgeordneten. Thema wird unter anderem der Hauskauf sein, den Pilnacek mit seiner Vertrauten geplant hatte. Zudem wird ein Cybercrime-Beamter des Bundeskriminalamts zur Auswertung der Smartwatch des Toten befragt.

Supertaifun "Sinlaku" trifft US-Außengebiet mit voller Wucht

Saipan (Nördliche Marianen) - Der Supertaifun "Sinlaku" hat die Nördlichen Marianen im Westpazifik mit voller Wucht getroffen und Berichten zufolge teils schwere Schäden verursacht. Das genaue Ausmaß war zunächst unklar. Der Sturm erreichte nach Angaben des lokalen Wetterdienstes Windgeschwindigkeiten von mehr als 210 Kilometer pro Stunde, als er in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) auf die besonders betroffenen Inseln Saipan und Tinian traf.

Chipknappheit durch KI bremst weltweite Internetverbreitung

Tokio - Die durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) verursachten Engpässe bei Mikrochips bremsen nach Angaben der Mobilfunkvereinigung GSMA Bemühungen aus, weltweit mehr Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen. Durch den Chipmangel ausgelöste höhere Smartphonepreise seien "ein echter Rückschlag" für diese Bestrebungen, sagte GSMA-Generaldirektor Vivek Badrinath der Nachrichtenagentur AFP.

Mann bei Wohnhausbrand in Wiener Neustadt verletzt

Wiener Neustadt - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiener Neustadt ist am Dienstagabend ein 58-Jähriger verletzt worden. Der Bewohner erlitt laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Statutarstadt gebracht. Rund 100 Mitglieder von vier Feuerwehren waren über mehrere Stunden hinweg im Einsatz, "Brand aus" hieß es gegen 22.30 Uhr.

Ukraine-Kontaktgruppe berät von Berlin aus über Hilfen

Berlin - Die militärischen Unterstützer der Ukraine treffen sich am Mittwoch in Berlin auf Einladung von Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einer neuen Beratungsrunde. An dem Treffen der sogenannten Ukraine Defence Contact Group (UDCG) nehmen der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie dessen britischer Amtskollege John Healey und NATO-Generalsekretär Mark Rutte persönlich teil, andere Teilnehmer werden zugeschaltet.

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red