Beilattacke auf Linzer Südbahnhofmarkt

Linz - Ein 30-Jähriger ist am Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt mit einem Beil auf einen 40-jährigen Passanten losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden "Krone"-Bericht. Der Täter wurde gefasst. Er ist geständig, zum Hintergrund der Tat war aber nichts bekannt.

Laut Fiskalrat müssen 4,4 Mrd. Euro eingespart werden

Wien - Laut Fiskalrat muss im kommenden Jahr deutlich mehr eingespart werden, als von der Regierung geplant. Um das Budgetdefizit 2027 wie geplant auf 3,5 Prozent des BIP zu drücken, sind gemäß der am Mittwoch veröffentlichten Schnellschätzung des Fiskalratsbüros weitere Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 4,4 Mrd. Euro nötig. Gefordert wird daher ein rasches und ambitioniertes Vorgehen. "Die Herausforderungen sind groß, aber nicht unbewältigbar", so SPÖ-Finanzminister Marterbauer.

Lebenslang wegen Doppelmordes an Frau und Sohn in Enns

Steyr - Ein 78-Jähriger ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft rechtskräftig verurteilt worden. Er hat Ende Oktober 2025 in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und einen Sohn getötet. Der Verteidiger hatte für Totschlag plädiert. Der Angeklagte gestand, daheim die Opfer mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie anschließend gewürgt und dann mit einem Küchenmesser erstochen zu haben.

Arbeiten im Alter zahlt sich mehr aus

Wien - Die Regierung hat sich auf eine steuerliche Begünstigung für Senioren verständigt, die auch im Pensionsalter im Erwerbsprozess bleiben. Demnach soll ab kommendem Jahr auch für Selbstständige ein steuerlicher Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Zudem entfällt der Dienstnehmerbeitrag zur Sozialversicherung, während jener der Arbeitgeber bestehen bleibt.

Iran droht wegen Seeblockade mit Angriffen

Islamabad - Irans Militärführung hat angesichts der US-Seeblockade mit einer Wiederaufnahme von Angriffen gedroht. Sollte die Blockade die Sicherheit von iranischen Handelsschiffen und Öltankern bedrohen, werde sie einen Bruch der Waffenruhe einleiten, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Die Seeblockade durch das US-Militär begann am Montag. Vorgesehen ist, Schiffe zu blockieren, die einen iranischen Hafen anlaufen oder von dort kommen. Indes gab es weitere Vermittlungsbemühungen.

EU kündigt App für Altersprüfung im Internet an

Brüssel - Die europäische App zur Altersverifizierung im Internet ist praktisch fertig und wird bald zur Nutzung bereitstehen: Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel an. "Mit dieser App können Nutzerinnen und Nutzer ihr Alter beim Zugriff auf Online-Plattformen nachweisen - ähnlich wie Geschäfte beim Kauf alkoholischer Getränke einen Altersnachweis verlangen", so von der Leyen. Ziel ist es, Online-Plattformen für zu junge Menschen zu sperren.

Stocker sieht große wirtschaftliche Chancen in Indien

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) sehen große Chancen für österreichische Unternehmen in Indien. Als bevölkerungsreichstes Land der Welt und aktuell am schnellsten wachsende Volkswirtschaft sei Indien "ein wirtschaftlich sehr interessanter Partner für Österreich", sagte Stocker am Mittwoch vor Journalisten in Neu-Delhi. Hattmannsdorfer sieht das Land nicht nur als Abnehmer, sondern auch als möglichen Investor.

Hochegger sagt im Pilnacek-U-Ausschuss aus

Wien - Der frühere Lobbyist Peter Hochegger hat sich am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek den Fragen der Abgeordneten gestellt. Im Mittelpunkt standen die Finanzierung eines Hauskaufs, den Pilnacek mit seiner Freundin geplant haben soll, sowie der Weg des Laptops des Ex-Sektionschefs. Die Befragung brachte wenig Neues, schließlich hat Hochegger bereits in einem Buch über die Vorgänge geschrieben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red