Hattmannsdorfer erwartet Lieferengpass bei Treibstoffen

Wien - Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai, will aber die Versorgungssicherheit notfalls mit staatlichen Reserven sicherstellen. "Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen", sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch vor Journalisten in Neu-Delhi. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen 5 Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen, sagte er.

Laut Fiskalrat müssen 4,4 Mrd. Euro eingespart werden

Wien - Laut Fiskalrat muss im kommenden Jahr deutlich mehr eingespart werden, als von der Regierung geplant. Um das Budgetdefizit 2027 wie geplant auf 3,5 Prozent des BIP zu drücken, sind gemäß der am Mittwoch veröffentlichten Schnellschätzung des Fiskalratsbüros weitere Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 4,4 Mrd. Euro nötig. Gefordert wird daher ein rasches und ambitioniertes Vorgehen. "Die Herausforderungen sind groß, aber nicht unbewältigbar", so SPÖ-Finanzminister Marterbauer.

Vier Tote bei Schießerei an türkischer Schule

Ankara - Nur einen Tag nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der Türkei mit 16 Verletzten hat ein Schüler an einer anderen Schule des Landes vier Menschen erschossen. Bei den Todesopfern handle es sich um drei Schüler und einen Lehrer, sagte der Gouverneur der südlichen Provinz Kahramanmaras, Mükerrem Unlüer, am Mittwoch. Auch der Schütze, ein 13 oder 14 Jahre alter Bursche, sei tot. Mindestens 20 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Lebenslang wegen Doppelmordes an Frau und Sohn in Enns

Steyr - Ein 78-Jähriger ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft rechtskräftig verurteilt worden. Er hat Ende Oktober 2025 in Enns (Bezirk Linz-Land) seine Frau und einen Sohn getötet. Der Verteidiger hatte für Totschlag plädiert. Der Angeklagte gestand, daheim die Opfer mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie anschließend gewürgt und dann mit einem Küchenmesser erstochen zu haben.

Iran erwartet pakistanische Delegation noch am Mittwoch

Islamabad - Pakistan betätigt sich weiter als Vermittler im Iran-Krieg. Das iranische Außenministerium teilte staatlichen Medien zufolge mit, dass am Mittwoch eine pakistanische Delegation erwartet werde, die Botschaften aus den USA überbringen solle. Ein Datum für eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Teheran und Washington stehe jedoch noch nicht fest, berichtete die Agentur MEHR. Seit der Rückkehr der iranischen Delegation aus Pakistan am Samstag laufe der Austausch weiter.

Arbeiten im Alter zahlt sich mehr aus

Wien - Die Regierung hat sich auf eine steuerliche Begünstigung für Senioren verständigt, die auch im Pensionsalter im Erwerbsprozess bleiben. Demnach soll ab kommendem Jahr auch für Selbstständige ein steuerlicher Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Zudem entfällt der Dienstnehmerbeitrag zur Sozialversicherung, während jener der Arbeitgeber bestehen bleibt.

Beilattacke auf Linzer Südbahnhofmarkt

Linz - Ein 30-Jähriger ist am Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt mit einem Beil auf einen 40-jährigen Passanten losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden "Krone"-Bericht. Der Täter wurde gefasst. Er ist geständig, zum Hintergrund der Tat war aber nichts bekannt.

Bundesregierung senkte Werbeausgaben 2025 markant

Wien - Die Bundesregierung hat 2025 in Summe 11,8 Mio. Euro für Werbung in Medien aufgewendet und damit ihre Ausgaben gegenüber 2024 (34 Mio. Euro) auf rund ein Drittel gesenkt. Das zeigen die am Mittwoch von der Medienbehörde KommAustria veröffentlichten Medientransparenzdaten. Insgesamt gingen die meldepflichtigen Werbeausgaben der öffentlichen Hand von 417,5 Mio. Euro auf 384,3 Mio. Euro etwas zurück. Die Werbegeldflüsse zu internationalen Plattformen blieben jedoch stabil.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red