Medien: USA und Iran grundsätzlich über neues Treffen einig

Islamabad - Die USA und der Iran haben laut einem Reporter des Nachrichtenportals Axios Fortschritte bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gemacht. Beide Seiten hatten sich bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen angenähert, schrieb der Reporter am Mittwoch auf X. Die USA und der Iran hätten sich grundsätzlich auf ein neues Treffen verständigt, berichtete auch das "Wall Street Journal". Über Zeitpunkt und Verhandlungsort sei noch nicht entschieden worden.

Neun Tote bei Schießerei an türkischer Schule

Ankara - Nach dem Schusswaffenangriff in einer Schule in der Türkei am Mittwoch ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. Zudem seien 13 Menschen verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Ein Schüler schoss in der Schule in Kahramanmaras, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden des Landes, wahllos um sich und tötete sich nach der Tat selbst. Erst am Dienstag hatte es einen Schusswaffenangriff in einer Schule in der Türkei mit 16 Verletzten gegeben.

Hattmannsdorfer erwartet Lieferengpass bei Treibstoffen

Wien - Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai, will aber die Versorgungssicherheit notfalls mit staatlichen Reserven sicherstellen. "Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen", sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch vor Journalisten in Neu-Delhi. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen 5 Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen, sagte er.

Beilattacke auf Linzer Südbahnhofmarkt

Linz - Ein 30-Jähriger ist am Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt mit einem Beil auf einen 40-Jährigen losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden "Krone"-Bericht. Der Täter wurde gefasst. Er ist geständig, zum Hintergrund der Tat war aber vorerst nichts bekannt.

Hochegger sagte im Pilnacek-U-Ausschuss aus

Wien - Der frühere Lobbyist Peter Hochegger ist am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek befragt worden. Im Mittelpunkt standen die Finanzierung eines Hauskaufs, den Pilnacek geplant haben soll, sowie der Weg seines Laptops. Später sagte ein IT-Forensiker des Bundeskriminalamts zur Sicherung von Pilnaceks Smartwatch aus. Dass er für die Auswertung nicht zuständig war, löste Verwunderung und Kritik aus.

Israel: Tötung aller Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon

Beirut - Die im Süden des Libanon stationierten israelischen Soldaten haben den Befehl zur Tötung jedes Hisbollah-Kämpfers im Gebiet südlich des Litani-Flusses erhalten. Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten sind unterdessen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz unvermindert weitergegangen. Das israelische Sicherheitskabinett berät über eine Waffenruhe.

Keine Kampfabstimmung am Landesparteitag der SPÖ NÖ

St. Pölten - Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hat ihre Kandidatur für den Vorsitz der niederösterreichischen Sozialdemokraten zurückgezogen. "Meine Intention war niemals, der SPÖ Niederösterreich zu schaden", betonte sie nach einer Sitzung des erweiterten Landesparteipräsidiums am Mittwoch in St. Pölten. Einstimmig beschlossen wurde, dass sich Sven Hergovich Ende Mai der Wiederwahl als Vorsitzender stellen und als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2028 gehen wird.

Ukraine-Unterstützer bekennen sich zu weiterem Beistand

Berlin - Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben dem von Russland angegriffenen Land demonstrativ ihren weiteren Beistand zugesagt. "Wir haben heute - und das war sehr wichtig - alle unsere Verpflichtungen gegenüber der Ukraine bekräftigt", sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach einer Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin. "Die Ukraine kann sich weiterhin auf uns verlassen", versicherte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius.

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red