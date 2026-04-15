15.04.2026 22:31:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Medien: USA und Iran grundsätzlich über neues Treffen einig

Islamabad - Die USA und der Iran haben laut einem Reporter des Nachrichtenportals Axios Fortschritte bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gemacht. Beide Seiten hatten sich bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen angenähert, schrieb der Reporter am Mittwoch auf X. Die USA und der Iran hätten sich grundsätzlich auf ein neues Treffen verständigt, berichtete auch das "Wall Street Journal". Über Zeitpunkt und Verhandlungsort sei noch nicht entschieden worden.

Hattmannsdorfer erwartet Lieferengpass bei Treibstoffen

Wien - Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai, will aber die Versorgungssicherheit notfalls mit staatlichen Reserven sicherstellen. "Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen", sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch vor Journalisten in Neu-Delhi. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen 5 Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen, sagte er.

Bundeskanzler Stocker bei indischem Premier Modi

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird am heutigen Donnerstag in Neu-Delhi vom indischen Premierminister Narendra Modi empfangen. Das Treffen ist der Höhepunkt einer fünftägigen Indien-Reise des Bundeskanzlers, der als erster Regierungschef seit mehr als vier Jahrzehnten das bevölkerungsreichste Land der Welt besucht. Nach dem Treffen findet ein Wirtschaftsgipfel statt, bei dem österreichische Unternehmen auf Aufträge hoffen.

Israel: Tötung aller Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon

Beirut - Die im Süden des Libanon stationierten israelischen Soldaten haben den Befehl zur Tötung jedes Hisbollah-Kämpfers im Gebiet südlich des Litani-Flusses erhalten. Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen Vertretern Israels und des Libanon seit Jahrzehnten sind unterdessen die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz unvermindert weitergegangen. Das israelische Sicherheitskabinett berät über eine Waffenruhe.

Ex-Gerichtsvollzieher wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Ried - Ein 48-jähriger ehemaliger Gerichtsvollzieher steht am Donnerstag in Ried im Innkreis wegen mehrerer sexueller Übergriffe im Dienst vor Gericht. Zudem wird ihm Amtsmissbrauch angelastet. Das Arbeitsverhältnis mit dem Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe aufgelöst. Ein Urteil ist noch nicht zu erwarten, der Prozess wird am 30. April fortgesetzt. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem Angeklagten sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Papst ruft in Kamerun zu Aussöhnung auf

Vatikanstadt/Algier/Yaounde - Papst Leo XIV. hat auf der zweiten Station seiner Afrika-Reise in Kamerun zu Frieden und Aussöhnung aufgerufen. In dem zentralafrikanischen Land hätten verschiedene Konflikte bereits "tiefes Leid" verursacht, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Hauptstadt Jaunde. Ausdrücklich mahnte Leo auch die Regierung von Präsident Paul Biya, sich um Frieden zu bemühen. Wörtlich sagte er: "Frieden liegt in der Verantwortung aller, angefangen bei den staatlichen Behörden."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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