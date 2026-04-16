Iran-Krieg treibt Inflation auf 3,2 Prozent

Wien - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Bei der Schnellschätzung rechnete die Statistik Austria noch mit 3,1 Prozent. Der Anstieg gegenüber Februar "ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen", so die Statistikbehörde am Donnerstag. Der wichtigste Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen.

Polizisten erschossen in Linz eine Person

Linz - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Linz eine Person erschossen. Die Landespolizeidirektion bestätigte einen Bericht auf "krone.at" Donnerstagvormittag. Nähere Angaben machte sie vorerst keine. Laut Online-Bericht soll es sich bei dem Getöteten um einen 27-Jährigen handeln, die Polizisten hätten in Notwehr gehandelt. Die Person dürfte die Beamten mit einer Schere angegriffen haben. Der Mann soll zuvor einen Suizidversuch unternommen haben.

Indischer Premier Modi empfing Bundeskanzler Stocker

Neu-Delhi - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Donnerstag in Neu-Delhi vom indischen Premierminister Narendra Modi empfangen worden. Stocker wurde am späten Vormittag (Ortszeit) im Garten des Regierungssitzes Hyderabad House von Modi begrüßt, anschließend fanden Gespräche der beiden Delegationen statt. Stocker ist der erste Bundeskanzler seit 42 Jahren, der Indien besucht. Er erwidert eine Visite Modis, der im Juli 2024 in Wien gewesen war.

Über ein Dutzend Tote in Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens 14 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Sieben Menschen seien allein in der südlichen Hafenstadt Odessa bei Raketen- und Drohnenangriffen getötet worden, erklärte Regionalgouverneur Serhij Lysak. In der Hauptstadt Kiew seien mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Zwölfjähriger, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.

Wegen Kündigung: Weißmann kämpft gegen den ORF um Millionen

Wien - Roland Weißmann will seine vom ORF avisierte Kündigung nicht tatenlos hinnehmen. In einem Hintergrundgespräch mit seinem Anwalt Oliver Scherbaum hieß es, dass eine "Motivkündigung" vorliege, die "mit guten Aussichten anfechtbar" sei. Auch auf immateriellen Schadenersatz in Höhe von einer Million Euro werde man klagen. In Summe sollen Ansprüche von fast vier Millionen Euro geltend gemacht werden. "Ich will keine Rache, sondern Gerechtigkeit", so Weißmann.

Zweiter Teil der Waffengesetz-Novelle kommt

Wien - Seit der Verschärfung der Waffengesetze in Österreich gelten seit November 2025 strengere Regeln. So gibt es seit damals etwa einen verbesserten Behördenaustausch. Mit dem zweiten Teil der Gesetzesnovelle, die ab 28. April in Kraft tritt, werden die Regeln noch einmal angezogen. "Das klare Ziel dieser Novelle ist ein Mehr an Sicherheit", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung am Donnerstag.

Nach Schüssen auf Schule in Türkei noch drei in Lebensgefahr

Kahramanmaras - Die Türkei ist zum zweiten Mal in zwei Tagen von einem blutigen Schusswaffenangriff auf eine Schule erschüttert worden. Ein 14-Jähriger erschoss am Mittwoch in der südtürkischen Stadt Kahramanmaras mindestens acht Schüler und einen Lehrer, wie Innenminister Mustafa Ciftci vor Ort sagte. 13 weitere Menschen wurden verletzt, drei schweben in Lebensgefahr. Der Angreifer beging Suizid. Auf seinem Whatsapp-Profil hatte er Bezug genommen auf den US-Attentäter Elliot Rodger.

Flughafen Wien: Passagierrückgang von 90 Prozent aus Nahost

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien hat den Iran-Krieg deutlich zu spüren bekommen. "Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im März 2026 von 90,1 Prozent auf 6.809 Flugreisende", so das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag. In den Fernen Osten reisten im Vergleich zum März des Vorjahres hingegen mit 67.027 Passagieren um 41,5 Prozent mehr Gäste.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red