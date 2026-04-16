Iran-Krieg treibt Inflation auf 3,2 Prozent

Wien - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Dieser Anstieg "ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen", teilte Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk am Donnerstag mit. Im März verteuerte sich Energie im Jahresvergleich um 6,2 Prozent, im Vergleich zu Februar um 9,1 Prozent.

Anzeichen für neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran

Washington - Nach dem Scheitern der ersten Friedensgespräche verdichten sich die Anzeichen für eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran. "Es gibt diese Diskussionen", sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, am Mittwoch über die Möglichkeit neuer Gespräche. Die USA seien guter Dinge hinsichtlich eines "Deals". Der Iran drohte mit einer Ausweitung der Seeblockade auf das Rote Meer, zeigte sich aber zugleich offen für weitere Verhandlungen.

Polizisten erschossen in Linz 27-Jährigen in der Wohnung

Linz - Polizisten haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Linz einen 27-Jährigen erschossen. Die Beamten waren wegen eines lauten Tumults gerufen worden. Beim Betreten der Wohnung ging der Mann sofort mit einer Schere und einer Spritze in den Händen auf die Polizisten los, die daraufhin auf den 27-Jährigen schossen. Danach versuchten sie noch, Erste Hilfe zu leisten, doch der Linzer konnte nicht mehr gerettet werden, so die Polizei in einer Aussendung.

Heilung der Ozonschicht durch Industriechemikalien verzögert

Dübendorf - Die vollständige Erholung der Ozonschicht wird sich voraussichtlich erst um das Jahr 2073 vollziehen. Bestimmte Industriechemikalien werden stärker freigesetzt als gedacht. Das verzögert die Heilung der Ozonschicht um Jahre und heizt das Klima an, teilte die Schweizer Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA am Donnerstag mit. Bisherige Prognosen gingen vom Jahr 2066 aus.

Über ein Dutzend Tote in Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht auf Donnerstag massiv angegriffen. In der Ukraine wurden nach Behördenangaben 16 Menschen getötet - das ist die höchste Zahl an Todesopfern in diesem Jahr. Unter den Toten sei ein zwölfjähriges Kind. Rund 100 Menschen seien verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden 31 russische Raketen und 636 Drohnen abgefangen; zwölf Raketen und 20 Drohnen seien jedoch eingeschlagen.

Stocker bei Modi - Verteidigungskooperation vereinbart

Neu-Delhi/New York - Indien und Österreich rücken in turbulenten Zeiten wirtschaftlich, politisch und auch im Sicherheitsbereich zusammen. Dies gaben Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und der indische Premier Narendra Modi am Donnerstag nach einem Treffen in Neu-Delhi bekannt. Dabei wurden auch mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, unter anderem auch im Verteidigungsbereich. Modi, der erst im Vorjahr Krieg gegen Pakistan geführt hatte, rief gemeinsam mit Stocker zum Weltfrieden auf.

Ex-Gerichtsvollzieher wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Ried - Ein ehemaliger Gerichtsvollzieher ist am Donnerstag in Ried im Innkreis wegen mehrerer sexueller Übergriffe im Dienst vor Gericht gestanden. Zudem wird ihm Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit angelastet. Das Arbeitsverhältnis mit dem Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe gelöst. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Ein Urteil ist noch nicht zu erwarten, der Prozess wird am 30. April fortgesetzt. Im Fall eines Schuldspruchs drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht immer sicher

Wien/Österreich - Nur 16 Prozent der stationären Betreuungseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind sehr sichere Orte. 42 Prozent gelten als sicher. Zu diesem Ergebnis kommt ein Prüfbericht der Volksanwaltschaft, nachdem ihre Kommissionen unangekündigt 153 Einrichtungen in ganz Österreich besucht hatten. Besonders prekär ist die Lage in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), sagte Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red