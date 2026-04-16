Manninger stirbt im Alter von 48 Jahren bei Verkehrsunfall

Wien - Alexander Manninger ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen. Der 48-jährige Ex-ÖFB-Teamtormann verunglückte bei einer Kollision mit einer Lokalbahn. Manninger spielte während seiner erfolgreichen Karriere 33 Mal für das ÖFB-Team, mit Arsenal gewann er nach seinem Wechsel vom GAK im Sommer 1997 ein Jahr später das Double aus Meisterschaft und FA Cup. Mit Juventus Turin und Liverpool war er bei weiteren Topvereinen tätig.

Papst: "Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört"

Bamenda/Vatikanstadt/Washington - Papst Leo XIV. hat bei seinem Besuch in Kamerun scharfe Kritik an Staats- und Regierungschefs geübt, die Milliarden für Kriege ausgeben. Die Welt werde "von einer Handvoll Tyrannen zerstört", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag in Bamenda im Nordwesten des westafrikanischen Landes. Leo verurteilte zudem Anführer, die Kriege mit religiöser Sprache rechtfertigen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Papst in den sozialen Medien erneut angegriffen.

Iran-Krieg trieb Inflation im März auf 3,2 Prozent

Wien - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Dieser Anstieg "ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen", teilte Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk am Donnerstag mit. Im März verteuerte sich Energie im Jahresvergleich um 6,2 Prozent, im Vergleich zu Februar um 9,1 Prozent.

Brandursache bei Tiroler Hotel nach Ermittlung unklar

Seefeld - Die Ermittlungen zur Brandursache nach einem Großbrand im Hotel "Klosterbräu" in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) Montagabend sind am Donnerstag abgeschlossen worden und haben kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Es wurde lediglich festgestellt, dass der Brand in einem Bereich ausgebrochen war, an dem mehrere Firmen mit Abrissarbeiten beschäftigt gewesen waren, teilte die Polizei mit. Brandstiftung wurde dagegen ausgeschlossen.

Fast 20 Tote in Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Den Haag - Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Das ist die höchste Zahl an Todesopfern, die es binnen 24 Stunden in diesem Jahr bisher gab. Eine weitere Nacht habe bewiesen, dass Russland keine Lockerung der globalen Politik oder die Aufhebung von Sanktionen verdiene, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Sozialen Medien.

Ex-Gerichtsvollzieher wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Ried - Ein ehemaliger Gerichtsvollzieher ist am Donnerstag in Ried im Innkreis wegen mehrerer sexueller Übergriffe im Dienst vor Gericht gestanden. Zudem wird ihm Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit angelastet. Das Arbeitsverhältnis mit dem Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe gelöst. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Ein Urteil ist noch nicht zu erwarten, der Prozess wird am 30. April fortgesetzt. Im Fall eines Schuldspruchs drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Hamas bestätigt direkte Gespräche mit US-Vertreter über Gaza

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat erstmals seit Beginn der Gaza-Waffenruhe vor einem halben Jahr direkte Gespräche mit einem US-Repräsentanten geführt. Der Hamas-Unterhändler Khalil al-Hayya habe sich in Kairo mit dem US-Berater Aryeh Lightstone getroffen, bestätigten Hamas-Kreise nach einem entsprechenden Bericht des US-Senders CNN. Demnach war bei dem Treffen am Dienstagabend auch Nikolaj Mladenow zugegen, der Hohe Repräsentant für Gaza.

Schultz folgt Mahrer beim ÖVP-Wirtschaftsbund offiziell nach

Wien - Die ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund schließt das Kapitel Harald Mahrer als Vorsitzenden endgültig und will die Tiroler Touristikerin Martha Schultz am Freitag offiziell zur Nachfolgerin wählen. Bisher war Schultz geschäftsführend eingesetzt. Das Ruder in der Wirtschaftskammer (WKÖ), in der der Wirtschaftsbund über eine satte Mehrheit verfügt, hat sie bereits übernommen. Der Vorstand des konservativen Unternehmerbundes soll unterdessen verkleinert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red