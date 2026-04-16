Iran-Krieg trieb Inflation im März auf 3,2 Prozent

Wien - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Dieser Anstieg "ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen", teilte Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk am Donnerstag mit. Im März verteuerte sich Energie im Jahresvergleich um 6,2 Prozent, im Vergleich zu Februar um 9,1 Prozent.

Krisendiplomatie im Iran-Krieg hält an

Washington - Im Iran-Krieg ist am Donnerstag die Krisendiplomatie zur Beilegung des Konflikts fortgesetzt worden. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif flog von Saudi-Arabien nach Katar, um eine Lösung des Konflikts zu sondieren. Pakistan selbst habe "offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Islamabad. Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bestätigte der Sprecher nicht.

Papst: "Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört"

Bamenda/Vatikanstadt/Washington - Angesichts von blutigen Konflikten in vielen Teilen der Welt hat Papst Leo XIV. jede Form von Kriegstreiberei verurteilt. "Die Welt wird von einer Handvoll Tyrannen zerstört und von Myriaden solidarischer Brüder und Schwestern aufrechterhalten", sagte das Oberhaupt am Donnerstag der katholischen Kirchen auf seiner Afrka-Reise bei einem Besuch in Kamerun. Mit Myriaden ist eine riesige Menge gemeint.

Hausdurchsuchung bei Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Wien - Im Signa-Komplex ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun auch gegen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) - und einen Signa-Vorstand. Dabei gehe es um den Verdacht der Untreue, teilte die WKStA am Donnerstagnachmittag mit. Der Vorwurf betrifft Gusenbauers Aufsichtsratsvorsitz in zwei Signa-Gesellschaften. Es habe dazu auch Hausdurchsuchungen "an mehreren Adressen in Wien und Niederösterreich" gegeben. Davor hatte der "Kurier" darüber berichtet.

Österreich und Indien planen militärische Kooperation

Neu-Delhi - Indien und Österreich rücken in turbulenten Zeiten wirtschaftlich, politisch und auch militärisch zusammen. Bei einem Treffen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und dem indischen Premier Narendra Modi sind am Donnerstag in Neu-Delhi mehrere Vereinbarungen abgeschlossen worden, darunter auch eine Absichtserklärung im Verteidigungsbereich. Stocker begründete dies mit dem Wunsch, sich wie auch im Energiebereich aus der Abhängigkeit von nur einem Partner zu lösen.

Unmündigen Straftätern droht in Wien nun Anhaltung

Wien - In Wien können unmündige Straftäter künftig in einer geschlossenen sozialpädagogischen Einrichtung angehalten werden - nämlich in einer "Auszeit-WG". Das Projekt wurde am Donnerstag von Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) präsentiert. Gedacht ist die Maßnahme für Kinder, die wiederholt schwere Taten gesetzt haben. Wenn andere Betreuungsformen keine Erfolge zeitigen, droht den Betroffenen die Unterbringung in einem Haus in Simmering. Dieses wurde für den Zweck adaptiert.

Babler will Medienförderungssystem bis 2028 neu aufstellen

Wien - Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will bei der Medienförderung kräftig umrühren. Bis 2028 soll sie schrittweise auf neue Beine gestellt werden, wobei die Förderung von Qualität und Vielfalt größtes Anliegen sei. Die Prüfung der Förderwürdigkeit und Vergabe der Mittel soll einer neuen, unabhängigen Journalismusförderkommission obliegen. Neben einer an Qualitätskriterien geknüpften Basisförderung für alle journalistischen Medien sind gezielte Innovationsprogramme geplant.

Syrien verkündet Abzug aller US-Truppen

Damaskus - Syriens Regierung hat am Donnerstag den vollständigen Abzug der bisher im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die "militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren", seien "komplett an die syrische Regierung übergeben" worden, teilte das Außenministerium in Damaskus mit. Von der US-Regierung in Washington oder dem US-Militär gab es zunächst keine Bestätigung des vollständigen Abzugs.

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red