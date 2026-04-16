Trump: Israel und Libanon stimmen zehntägiger Waffenruhe zu

Washington/Beirut - Israel und der Libanon haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart. Trump schrieb am Donnerstag auf Truth Social, er habe "exzellente Gespräche" mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu geführt. Um "Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen", hätten beide einer Waffenruhe zugestimmt. Diese solle Donnerstagnachmittag (17.00 Uhr US-Ostküstenzeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen.

WKStA ermittelt gegen Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Wien - Strafrechtliche Ermittlungen rund um die Milliardenpleite der Signa-Immobiliengruppe des Tiroler Investors Ren� Benko haben Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer erreicht. Der frühere SPÖ-Politiker war seit 2008 als Berater und als Funktionsträger in verschiedenen Signa-Gesellschaften tätig. Am Donnerstag gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bekannt, dass sie gegen ihn wegen Untreue und Betrug ermittelt.

Papst: "Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört"

Bamenda/Vatikanstadt/Washington - Angesichts von blutigen Konflikten in vielen Teilen der Welt hat Papst Leo XIV. jede Form von Kriegstreiberei verurteilt. "Die Welt wird von einer Handvoll Tyrannen zerstört und von Myriaden solidarischer Brüder und Schwestern aufrechterhalten", sagte das Oberhaupt am Donnerstag der katholischen Kirchen auf seiner Afrka-Reise bei einem Besuch in Kamerun. Mit Myriaden ist eine riesige Menge gemeint.

Fast 20 Tote in Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Den Haag - Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Das ist die höchste Zahl an Todesopfern, die es binnen 24 Stunden in diesem Jahr bisher gab. Eine weitere Nacht habe bewiesen, dass Russland keine Lockerung der globalen Politik oder die Aufhebung von Sanktionen verdiene, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Sozialen Medien.

Österreich und Indien planen militärische Kooperation

Neu-Delhi - Indien und Österreich rücken in turbulenten Zeiten wirtschaftlich, politisch und auch militärisch zusammen. Bei einem Treffen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und dem indischen Premier Narendra Modi sind am Donnerstag in Neu-Delhi mehrere Vereinbarungen abgeschlossen worden, darunter auch eine Absichtserklärung im Verteidigungsbereich. Stocker begründete dies mit dem Wunsch, sich wie auch im Energiebereich aus der Abhängigkeit von nur einem Partner zu lösen.

Unmündigen Straftätern droht in Wien nun Anhaltung

Wien - In Wien können unmündige Straftäter künftig in einer geschlossenen sozialpädagogischen Einrichtung angehalten werden - nämlich in einer "Auszeit-WG". Das Projekt wurde am Donnerstag von Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) präsentiert. Gedacht ist die Maßnahme für Kinder, die wiederholt schwere Taten gesetzt haben. Wenn andere Betreuungsformen keine Erfolge zeitigen, droht den Betroffenen die Unterbringung in einem Haus in Simmering. Dieses wurde für den Zweck adaptiert.

Babler will Medienförderungssystem bis 2028 neu aufstellen

Wien - Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will bei der Medienförderung kräftig umrühren. Bis 2028 soll sie schrittweise auf neue Beine gestellt werden, wobei die Förderung von Qualität und Vielfalt größtes Anliegen sei. Die Prüfung der Förderwürdigkeit und Vergabe der Mittel soll einer neuen, unabhängigen Journalismusförderkommission obliegen. Neben einer an Qualitätskriterien geknüpften Basisförderung für alle journalistischen Medien sind gezielte Innovationsprogramme geplant.

Syrien verkündet Abzug aller US-Truppen

Damaskus - Syriens Regierung hat am Donnerstag den vollständigen Abzug der bisher im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die "militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren", seien "komplett an die syrische Regierung übergeben" worden, teilte das Außenministerium in Damaskus mit. Von der US-Regierung in Washington oder dem US-Militär gab es zunächst keine Bestätigung des vollständigen Abzugs.

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red