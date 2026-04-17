Israel und der Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe

Washington/Beirut - Israel und der Libanon haben unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschließt. Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente Gespräche" mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu geführt. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen".

WKStA ermittelt gegen Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Wien - Strafrechtliche Ermittlungen rund um die Milliardenpleite der Signa-Immobiliengruppe des Tiroler Investors Ren� Benko haben Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer erreicht. Der frühere SPÖ-Politiker war seit 2008 als Berater und als Funktionsträger in verschiedenen Signa-Gesellschaften tätig. Am Donnerstag gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bekannt, dass sie gegen ihn wegen Untreue und Betrug ermittelt.

Vertrauen für Bundespolitiker zuletzt weitgehend unverändert

Wien - Die Vertrauenslage in Österreichs Innenpolitik ist derzeit recht stabil. Der aktuelle APA/OGM-"Vertrauensindex" zeigt gegenüber der jüngsten Erhebung im Jänner keine großen Gewinner und Verlierer. An der Spitze steht mit etwas ausgebautem Vorsprung Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Angesichts der Umfragewerte der Partei überraschend reihen sich dahinter gleich vier Vertreter der SPÖ angeführt von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ein.

ÖBB-Ergebnis 2025: Mehr Fahrgäste, aber weniger Transport

Wien - Die ÖBB melden für 2025 einen Einbruch beim Vorsteuerergebnis (EBT) von 40 Prozent auf 68 Mio. Euro. Zwar gab es wie berichtet mit 559 Millionen (plus 1,4 Prozent) einen Rekord an Fahrgästen - doch die anhaltende industrielle Rezession in Europa und insbesondere in Österreich habe das Ergebnis gedrückt, so Konzernchef Andreas Matthä. Der Schienengüterverkehr litt besonders unter dem schwachen Umfeld, die Transportleistung sank um 4 Prozent auf 26,2 Mrd. Nettotonnenkilometer.

Babler will Medienförderungssystem bis 2028 neu aufstellen

Wien - Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will bei der Medienförderung kräftig umrühren. Bis 2028 soll sie schrittweise auf neue Beine gestellt werden, wobei die Förderung von Qualität und Vielfalt größtes Anliegen sei. Die Prüfung der Förderwürdigkeit und Vergabe der Mittel soll einer neuen, unabhängigen Journalismusförderkommission obliegen. Neben einer an Qualitätskriterien geknüpften Basisförderung für alle journalistischen Medien sind gezielte Innovationsprogramme geplant.

Trump zuversichtlich: Einigung mit Iran rückt näher

Washington - Eine Einigung der USA mit dem Iran zur Beendigung des Krieges rückt nach den Worten von US-Präsident Donald Trump näher. "Der Iran will ein Abkommen schließen, und wir kommen sehr gut mit ihnen aus", sagte Trump am Donnerstag vor dem Weißen Haus. Die Verhandlungsdelegationen könnten sich möglicherweise schon dieses Wochenende wieder treffen. Er sei sich nicht sicher, ob die Waffenruhe mit dem Iran verlängert werden müsse. Seit 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause.

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red