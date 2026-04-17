Israel und der Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe

Washington/Beirut - Israel und der Libanon haben unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschließt. Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente Gespräche" mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu geführt. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen".

Bande nimmt bei Banküberfall in Neapel 25 Geiseln

Rom - Bei einem spektakulären Banküberfall in Neapel haben bewaffnete Täter Donnerstagmittag mindestens 25 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Die Räuber flüchteten nach der Tat durch ein unterirdisches Tunnelsystem. Die Geiseln wurden nach rund einer Stunde unverletzt befreit, teilten die Behörden mit. Die Bande hatte gegen 12.30 Uhr eine Filiale der Bank Cr�dit Agricole überfallen. Ein Passant hatte zuvor verdächtige Bewegungen im Inneren bemerkt und den Notruf gewählt.

Vertrauen für Bundespolitiker zuletzt weitgehend unverändert

Wien - Die Vertrauenslage in Österreichs Innenpolitik ist derzeit recht stabil. Der aktuelle APA/OGM-"Vertrauensindex" zeigt gegenüber der jüngsten Erhebung im Jänner keine großen Gewinner und Verlierer. An der Spitze steht mit etwas ausgebautem Vorsprung Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Angesichts der Umfragewerte der Partei überraschend reihen sich dahinter gleich vier Vertreter der SPÖ angeführt von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ein.

Mond-Crew begeistert vom Landevorgang

Houston (Texas) - Die Landung zurück auf der Erde hat sich für die vier Astronauten, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, angefühlt wie ein Rückwärtssprung von einem Hochhaus. "Wenn man rückwärts von einem Wolkenkratzer springen würde, so hat es sich fünf Sekunden lang angefühlt - und es war herrlich", sagte US-Astronaut Victor Glover bei der ersten Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew am Donnerstag. "Mir war klar, dass wir in einem Feuerball waren."

Asbest im Burgenland: Anzeige wegen Übung in Steinbruch

Eisenstadt/Pilgersdorf - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat wegen einer Katastrophenübung im Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) Anzeige erstattet. Im Oktober 2025 seien Schülerinnen und Schüler dort vergraben und auf staubige Förderbänder gelegt worden, um Bergungen zu trainieren. Wenige Monate später, im Jänner 2026, wurde der Steinbruch aufgrund einer Asbestbelastung behördlich geschlossen, kritisierte Sprecher Stefan Stadler. Das Land wies die Vorwürfe "aufs Schärfste" zurück.

ÖVP-Wirtschaftsbund wählt Schultz zur Mahrer-Nachfolgerin

Wien - Der ÖVP-Wirtschaftsbund schließt das Kapitel Harald Mahrer endgültig und wählt die Tiroler Touristikerin Martha Schultz offiziell zu dessen Nachfolgerin. Bisher hat sie ihn geschäftsführend ersetzt. Die 22. Generalversammlung am Freitag wurde dafür vorverlegt. Medien sind dort nicht erwünscht - es gebe einen Youtube-Livestream, hieß es in der Einladung der bedeutenden Teilorganisation der Volkspartei, die in der Wirtschaftskammer (WKÖ) absolut regiert.

Hohe Strompreise - Wifo schlägt Strommarktreform vor

Wien - Laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo sind hohe Strompreise auch das Ergebnis des steigenden CO2-Preises. Denn obwohl erneuerbare Energien kaum laufende Kosten verursachen, würden die Kosten für CO2-Zertifikate fossiler Kraftwerke den einheitlichen Großhandelspreis in die Höhe treiben. Dabei sei der CO2-Preis klimapolitisch grundsätzlich sinnvoll, das Forschungsinstitut schlägt daher eine teilweise Entkoppelung von CO2- und Strompreisen vor.

16-Jähriger in Innsbruck von Straßenbahn erfasst

Innsbruck - Ein 16-jähriger Fußgänger ist Donnerstagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Österreicher hatte auf die gegenüberliegende Seite der Haltestelle gehen wollen und dazu die Schienen betreten, teilte die Polizei mit. Er trug Kopfhörer und überhörte ein akustisches Warnsignal, das der Straßenbahnfahrer abgegeben hatte. Dieser führte eine Vollbremsung durch, es kam dennoch zum Zusammenprall. Der Jugendliche wurde verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red