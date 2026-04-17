Vertriebene im Libanon kehren nach Waffenruhe zurück

Beirut - Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah haben sich seit den frühen Morgenstunden des Freitags tausende Menschen im Libanon auf den Weg zurück in ihre Heimatorte gemacht. Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus. Zahlreiche Fahrzeuge waren dicht bepackt und mit Matratzen und weiteren Habseligkeiten beladen. Einige schwenkten Hisbollah-Fahnen aus dem Fenster, andere zeigten das Siegeszeichen mit den Händen.

Vertrauen für Bundespolitiker zuletzt weitgehend unverändert

Wien - Die Vertrauenslage in Österreichs Innenpolitik ist derzeit recht stabil. Der aktuelle APA/OGM-"Vertrauensindex" zeigt gegenüber der jüngsten Erhebung im Jänner keine großen Gewinner und Verlierer. An der Spitze steht mit etwas ausgebautem Vorsprung Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Angesichts der Umfragewerte der Partei überraschend reihen sich dahinter gleich vier Vertreter der SPÖ angeführt von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ein.

Asbest im Burgenland: Anzeige wegen Übung in Steinbruch

Eisenstadt/Pilgersdorf - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat wegen einer Katastrophenübung im Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) Anzeige erstattet. Im Oktober 2025 seien Schülerinnen und Schüler dort vergraben und auf staubige Förderbänder gelegt worden, um Bergungen zu trainieren. Wenige Monate später, im Jänner 2026, wurde der Steinbruch aufgrund einer Asbestbelastung behördlich geschlossen, kritisierte Sprecher Stefan Stadler. Das Land wies die Vorwürfe "aufs Schärfste" zurück.

Mordverdächtige 14-jährige Wienerin zurechnungsfähig

Wien - Jene 14-Jährige, die am 23. Februar am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing eine 64 Jahre alte Frau mit einem Taschenmesser erstochen haben soll, war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten einer Kinder- und Jugendpsychiaterin. Aufgrund der somit gegebenen Schuldfähigkeit muss die 14-Jährige mit einer Mordanklage rechnen - die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Mädchen ihr Opfer vorsätzlich getötet hat.

Buckelwal-Rettung in Ostsee gestartet

Wismar - Die Vorbereitungen für den neuen Versuch zur Rettung des vor der Insel Poel liegenden Buckelwals in Deutschland laufen weiter auf Hochtouren. "Der Bergungsversuch geht jetzt in die heiße Phase über", sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, am Hafen von Kirchdorf, wo die Einsatzkräfte der privaten Rettungsinitiative Freitagfrüh ein kleines Boot neben einem Arbeitsponton zu Wasser ließen. Der Wal bekomme jetzt eine weitere Chance - mit Bedingungen.

ÖBB-Ergebnis 2025: Mehr Fahrgäste, aber weniger Transport

Wien - Die ÖBB melden für 2025 einen Einbruch beim Vorsteuerergebnis (EBT) von 40 Prozent auf 68 Mio. Euro. Zwar gab es wie berichtet mit 559 Millionen (plus 1,4 Prozent) einen Rekord an Fahrgästen - doch die anhaltende industrielle Rezession in Europa und insbesondere in Österreich habe das Ergebnis gedrückt, so Konzernchef Andreas Matthä. Der Schienengüterverkehr litt besonders unter dem schwachen Umfeld, die Transportleistung sank um 4 Prozent auf 26,2 Mrd. Nettotonnenkilometer.

Bande nimmt bei Banküberfall in Neapel 25 Geiseln

Rom - Bei einem spektakulären Banküberfall in Neapel haben bewaffnete Täter Donnerstagmittag mindestens 25 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Die Räuber flüchteten nach der Tat durch ein unterirdisches Tunnelsystem. Die Geiseln wurden nach rund einer Stunde unverletzt befreit, teilten die Behörden mit. Die Bande hatte gegen 12.30 Uhr eine Filiale der Bank Cr�dit Agricole überfallen. Ein Passant hatte zuvor verdächtige Bewegungen im Inneren bemerkt und den Notruf gewählt.

Mond-Crew begeistert vom Landevorgang

Houston (Texas) - Die Landung zurück auf der Erde hat sich für die vier Astronauten, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, angefühlt wie ein Rückwärtssprung von einem Hochhaus. "Wenn man rückwärts von einem Wolkenkratzer springen würde, so hat es sich fünf Sekunden lang angefühlt - und es war herrlich", sagte US-Astronaut Victor Glover bei der ersten Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew am Donnerstag. "Mir war klar, dass wir in einem Feuerball waren."

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red