Vertriebene im Libanon kehren nach Waffenruhe zurück

Beirut - Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah haben sich seit den frühen Morgenstunden des Freitags tausende Menschen im Libanon auf den Weg zurück in ihre Heimatorte gemacht. Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus. Zahlreiche Fahrzeuge waren dicht bepackt und mit Matratzen und weiteren Habseligkeiten beladen. Einige schwenkten Hisbollah-Fahnen aus dem Fenster, andere zeigten das Siegeszeichen mit den Händen.

Trump nennt Iran-Krieg "kleinen Umweg"

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleinen Umweg" bezeichnet. Bei einem Auftritt in Las Vegas verteidigte Trump am Donnerstag seine Wirtschaftspolitik und rechtfertigte den Militäreinsatz. "Wir übertreffen alle Rekorde und das trotz unseres kleinen Umwegs durch das reizende Land Iran", sagte Trump. "Aber wir mussten es tun, denn sonst hätten schlimme Dinge passieren können", fügte er unter Anspielung auf das iranische Atomprogramm hinzu.

Frau will in Causa Weißmann rechtlich gegen ORF vorgehen

Wien - Der ORF kommt in der Causa Roland Weißmann nicht zur Ruhe: Nachdem der zurückgetretene Generaldirektor erst am Donnerstag angekündigt hatte, seine vom ORF avisierte Kündigung rechtlich anfechten und Ansprüche von beinahe vier Millionen Euro geltend machen zu wollen, hat sich am Freitag jene Frau, die Weißmann Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, via "profil" zu Wort gemeldet. Sie untermauert ihre Anschuldigungen und kündigt rechtliche Schritte gegen den ORF und Weißmann an.

Schultz nun offiziell Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes

Wien - Die Tiroler Touristikerin Martha Schultz ist am Freitag mit 99,3 Prozent der Stimmen zur neuen Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbundes gewählt worden. 170 Delegierte schritten zur Wahl, die Nachfolgerin des frühzeitig zurückgetrenen Harald Mahrer erhielt 169 Stimmen. "Du hättest dich ruhig selber wählen können", kommentierte der Wahlleiter Peter Haubner. Schultz nahm die Wahl dankend an. Medien konnten nur via Livestream zuschauen.

ÖBB bekommen heuer 84 neue Züge

Wien - Die ÖBB erwarten heuer im Fernverkehr ein weiteres Plus bei den Fahrgästen. Im Nahverkehr hingegen ist das nicht der Fall, denn in Wien kommt es für eine Sanierung zu einer Komplettsperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen dem Praterstern und dem Hauptbahnhof. 84 neue Züge werden 2026 eingeflottet. Die Gütertochter Rail Cargo Group soll heuer eine Trendwende ins Positive schaffen. Erst 2027 wird wieder ein positives Ergebnis prognostiziert - wenn es die Konjunktur erlaubt.

Wolfspopulation in Österreich gestiegen

Wien - Seit der Rückkehr der Wölfe nach Österreich und der ersten Rudelbildung im Jahr 2016 nimmt die Population stetig zu. Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 121 Wölfe bestätigt, 20 mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus dem neuen "Statusbericht Wolf" des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs hervor. "Nachweise von Wölfen gab es aus allen Bundesländern außer Wien", heißt es in dem Bericht.

Mordverdächtige 14-jährige Wienerin zurechnungsfähig

Wien - Jene 14-Jährige, die am 23. Februar am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing eine 64 Jahre alte Frau mit einem Taschenmesser erstochen haben soll, war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten einer Kinder- und Jugendpsychiaterin. Aufgrund der somit gegebenen Schuldfähigkeit muss die 14-Jährige mit einer Mordanklage rechnen - die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Mädchen ihr Opfer vorsätzlich getötet hat.

Buckelwal-Rettung in Ostsee gestartet

Wismar - Die Vorbereitungen für den neuen Versuch zur Rettung des vor der Insel Poel liegenden Buckelwals in Deutschland laufen weiter auf Hochtouren. "Der Bergungsversuch geht jetzt in die heiße Phase über", sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, am Hafen von Kirchdorf, wo die Einsatzkräfte der privaten Rettungsinitiative Freitagfrüh ein kleines Boot neben einem Arbeitsponton zu Wasser ließen. Der Wal bekomme jetzt eine weitere Chance - mit Bedingungen.

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red