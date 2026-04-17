Iran öffnet Straße von Hormuz während Waffenruhe im Libanon

Teheran - Der Iran hat die Straße von Hormuz für die restliche Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Dies teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die Durchfahrt aller kommerziellen Schiffe erfolge auf einer koordinierten Route, die bereits von der iranischen Hafen- und Schifffahrtsbehörde bekanntgegeben worden sei, erklärte er weiter.

Pariser Konferenz bereitet internationale Hormuz-Mission vor

Paris - In Paris hat eine internationale Konferenz mit Vertretern von rund 50 Staaten zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing am Freitagnachmittag neben dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz den britischen Regierungschef Keir Starmer und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Die übrigen Teilnehmer, unter ihnen etwa 30 Staats- und Regierungschefs, wurden per Video zu den Beratungen hinzugeschaltet.

Vertriebene im Libanon kehren nach Waffenruhe zurück

Beirut - Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah haben sich seit den frühen Morgenstunden des Freitags tausende Menschen im Libanon auf den Weg zurück in ihre Heimatorte gemacht. Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus. Zahlreiche Fahrzeuge waren dicht bepackt und mit Matratzen und weiteren Habseligkeiten beladen. Einige schwenkten Hisbollah-Fahnen aus dem Fenster, andere zeigten das Siegeszeichen mit den Händen.

Anklage gegen Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht eine Anklage gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz wegen Vernachlässigens wehrloser Personen (� 92 StGB) eingebracht. In der Einrichtung, die es in dieser Form inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es nach APA-Informationen über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen bei der Betreuung pflegebedürftiger Personen gekommen sein. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.

Schultz nun offiziell Mahrer-Nachfolgerin

Wien - Die Tiroler Touristikerin Martha Schultz ist am Freitag mit 99,3 Prozent der Stimmen zur neuen Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbundes gewählt worden. 170 Delegierte schritten zur Wahl, die Nachfolgerin des frühzeitig zurückgetretenen Harald Mahrer erhielt 169 Stimmen. "Du hättest dich ruhig selber wählen können", kommentierte der Wahlleiter Peter Haubner. Schultz nahm die Wahl dankend an. Medien konnten nur via Livestream zuschauen.

Flugausfälle ab Ende Mai möglich

London - Der Mangel an Kerosin, also Treibstoff für Flugzeuge, könnte die Luftfahrt im Sommer empfindliche beeinträchtigen. Die Airlines prüfen bereits einzelne Verbindungen, der Luftverkehrsverband in Berlin schlägt Alarm: Schon bald könne der fehlende Kerosin-Nachschub durch die Straße von Hormuz zu Engpässen in Europa und Deutschland führen. Denn ein großer Teil der Importe stammt aus dem Nahen Osten, zahlreiche Öl-Anlagen im Krisengebiet sind beschädigt.

Babler übt Kritik an OMV-Reaktion auf Spritpreisbremse

Wien - Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler hat die Kritik an der Reaktion der teilstaatlichen OMV auf die Spritpreisbremse bekräftigt. Der Konzern "muss sich an Gesetze halten", betonte Babler am Freitag im Ö1-Mittagsjournal. "Die OMV hat im letzten Jahr einen Gewinn von 4,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, sie wird das wirtschaftlich verkraften." Die OMV hatte angekündigt, die Spritpreisbremse bei Diesel nur teilweise umzusetzen und begründet dies mit den hohen Importkosten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red