Iran öffnet Straße von Hormuz und droht erneut mit Sperre

Teheran/Washington - Der Iran hat die Straße von Hormuz für die Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder für die Handelsschifffahrt freigegeben. Doch sollte die Seeblockade der USA andauern, werde der Iran dies als Verletzung der Waffenruhe betrachten und die Straße von Hormuz schließen, meldete die iranische Nachrichtenagentur FARS unter Berufung auf einen Regierungsvertreter. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Seeblockade fest, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen sind.

Tödlicher Gleitschirmunfall in Vorarlberg

Wien - In Vorarlberg ist es am Freitag zu einem tödlichen Gleitschirmunfall gekommen. Ein deutscher Gleitschirmpilot war im Bereich von Fontanella (Bezirk Bludenz) beim rund 2.100 Meter hohen Gipfel des "Hochlicht" verunglückt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Piloten feststellen, so die Polizei am Freitagabend.

Trump: USA verbieten Israel weitere Angriffe auf Libanon

Beirut/Washington - Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den Libanon nicht mehr angreifen. "Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!", schrieb er am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte.

Papst setzt Afrika-Reise in Angola fort

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird am Samstag in Angola erwartet, der dritten Station seiner Afrika-Reise. Zum Auftakt steht in Luanda, der Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes, ein Treffen mit Präsident Jo�o Louren�o auf dem Programm. Von Angolas 37 Millionen Einwohnern sind mehr als 90 Prozent Christen - die Hälfte davon Katholiken. Der Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche gilt als nationales Großereignis. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen.

Stocker beendet Indien-Besuch in U-Bahn und Tuk Tuk

Neu-Delhi - Vor dem Flugzeug noch in die U-Bahn und dann ins Tuk Tuk: Mit verschiedensten Mobilitätserfahrungen hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag seinen Besuch in Indien abgeschlossen. Zu Mittag fuhr er mit der Metro von Neu-Delhi, die maßgeblich vom österreichischen Baukonzern Strabag errichtet wurde. Nach einem traditionellen indischen Imbiss unternahm er dann gemeinsam mit seiner Frau Gerda eine Fahrt mit einem der in Neu-Delhi omnipräsenten grün-gelben Dreiräder.

Slowakei droht mit Veto gegen neue EU-Russland-Sanktionen

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat am Freitag die Ankündigung seines Außenministers bestätigt, wonach Bratislava das 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland blockieren werde. "Wir wiederholen, dass wir die Verabschiedung des 20. Pakets von Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen werden, bis die Druschba-Ölpipeline wieder in Betrieb ist", sagte Fico am Freitag laut dem slowakischen Nachrichtenportal "Pravda".

Haftstrafe für Besitzer für XL-Bully nach tödlichem Biss

London - Der Besitzer eines XL-Bully-Hundes ist zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil das Tier einen 84 Jahre alten Mann in Nordwestengland zu Tode gebissen hat. Der angegriffene Mann sei im Februar 2025 abends auf dem Heimweg von einem Pub in der Einfahrt eines Hauses von dem Hund attackiert worden, wie die britische Nachrichtenagentur PA mit Verweis auf Gerichtsangaben am Freitag berichtete. Der Mann sei seinen Verletzungen einen Monat nach dem Angriff erlegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red