Manipulationsverdacht: Rückruf aller HiPP-Gläser bei Spar

Wien - HiPP hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am späten Freitagabend. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", wurde betont. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte der APA laufende Ermittlungen.

Trump droht mit Ende der Waffenruhe mit dem Iran

Beirut - US-Präsident Donald Trump droht mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. "Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) an Bord der Air Force One. Zuvor hatte der Iran mit der erneuten Schließung der Straße von Hormuz gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern.

USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl

Washington - Die USA lockern angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe geladen wurde, ist bis zur Nacht auf den 16. Mai (US-Ostküstenzeit) von US-Verboten ausgenommen, wie eine Behörde des US-Finanzministeriums mitteilte. Die USA versuchen damit erneut, globale Energiemärkte zu beruhigen.

Ukrainische Drohnenangriffe auf Krim-Stadt Sewastopol

Sewastopol - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben in der Nacht auf Samstag ein Öldepot in Brand geraten. Das Feuer in einem Tank mit Kraftstoffresten sei durch abgeschossene Drohnen ausgelöst worden, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf der Plattform Telegram. Der Brand habe keine Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung von Sewastopol.

Papst setzt Afrika-Reise in Angola fort

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird am Samstag in Angola erwartet, der dritten Station seiner Afrika-Reise. Zum Auftakt steht in Luanda, der Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes, ein Treffen mit Präsident Jo�o Louren�o auf dem Programm. Von Angolas 37 Millionen Einwohnern sind mehr als 90 Prozent Christen - die Hälfte davon Katholiken. Der Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche gilt als nationales Großereignis. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen.

Weltbank will mit neuer Strategie kleinen Ländern helfen

Washington - Die Weltbank will kleinen Inselstaaten und anderen kleinen Ländern mit einer neuen, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichteten Strategie bei der Bewältigung ihrer besonderen Herausforderungen helfen. Weltbank-Präsident Ajay Banga stellte die Initiative am Freitag bei einem Treffen mit Ministern und Zentralbankgouverneuren aus 50 kleinen Ländern während der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington vor.

Trump: USA verbieten Israel weitere Angriffe auf Libanon

Beirut/Washington - Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den Libanon nicht mehr angreifen. "Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!", schrieb er am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte.

Stocker beendet Indien-Besuch in U-Bahn und Tuk Tuk

Neu-Delhi - Vor dem Flugzeug noch in die U-Bahn und dann ins Tuk Tuk: Mit verschiedensten Mobilitätserfahrungen hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag seinen Besuch in Indien abgeschlossen. Zu Mittag fuhr er mit der Metro von Neu-Delhi, die maßgeblich vom österreichischen Baukonzern Strabag errichtet wurde. Nach einem traditionellen indischen Imbiss unternahm er dann gemeinsam mit seiner Frau Gerda eine Fahrt mit einem der in Neu-Delhi omnipräsenten grün-gelben Dreiräder.

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red