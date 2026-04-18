Manipulationsverdacht: Rückruf aller HiPP-Gläser bei Spar

Wien - HiPP hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am späten Freitagabend. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", wurde betont. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte der APA laufende Ermittlungen.

Trump spricht von neuen Angriffen und "guten Nachrichten"

Beirut - US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend an Bord der Air Force One vor Journalisten mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran gedroht, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. Gleichzeitig sprach Trump von neuen "ziemlich guten Nachrichten" in Bezug auf den Iran, ohne freilich konkret zu werden. Zuvor hatte der Iran mit der erneuten Schließung der Straße von Hormuz gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern.

USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl

Washington - Die USA lockern angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe geladen wurde, ist bis zur Nacht auf den 16. Mai (US-Ostküstenzeit) von US-Verboten ausgenommen, wie eine Behörde des US-Finanzministeriums mitteilte. Die USA versuchen damit erneut, globale Energiemärkte zu beruhigen.

Ukrainische Angriffe auf russische Ölinfrastruktur

Sewastopol - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben in der Nacht auf Samstag ein Öldepot in Brand geraten. Das Feuer in einem Tank mit Kraftstoffresten sei durch abgeschossene Drohnen ausgelöst worden, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf der Plattform Telegram. Der Brand habe keine Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung von Sewastopol.

Ein Toter bei Explosion in Unterführung in Deutschland

Völklingen - Bei einer Explosion in einer Unterführung in Völklingen im deutschen Saarland ist in der Nacht auf Samstag ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion "durch menschliches Handeln" ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.

Papst setzt Afrika-Reise in Angola fort

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird am Samstag in Angola erwartet, der dritten Station seiner Afrika-Reise. Zum Auftakt steht in Luanda, der Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes, ein Treffen mit Präsident Jo�o Louren�o auf dem Programm. Von Angolas 37 Millionen Einwohnern sind mehr als 90 Prozent Christen - die Hälfte davon Katholiken. Der Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche gilt als nationales Großereignis. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen.

Vorbereitungen für Walrettung gehen weiter

Wismar/Schwerin - Die private Rettungsinitiative für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal will ihre Arbeit am Samstag fortsetzen. Am Freitag waren bereits erste Probespülungen gemacht und weiteres Material herbeigeschafft worden. Bereits da war jedoch schon klar: "Wir sind einen Tag hinten dran", sagte Mediamarkt-Gründer Walter Gunz der dpa. Er finanziert zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert die Aktion.

Hund beißt Bub auf Sportplatz in Oberösterreich

Luftenberg an der Donau - Ein Zehnjähriger ist am frühen Freitagabend auf einem Sportplatz in Luftenberg (Bezirk Perg) von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Der Husky-Schäferhund-Mischling eines 36-Jährigen war nicht angeleint. Der Bub wurde in Begleitung seines Vaters von der Rettung in das Kepler Uniklinikum Linz gebracht, so die Polizei Oberösterreich.

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red