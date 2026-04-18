Iran macht Öffnung der Straße von Hormuz rückgängig

Teheran/Beirut - Wegen der US-Blockade iranischer Häfen hat der Iran eine erneute Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz verkündet. Die iranische Armeeführung gab am Samstag bekannt, die Meerenge werde erneut "streng kontrolliert", so lange die USA nicht die freie Schifffahrt zum Iran ermöglichten. Am Vortag hatte der Iran zwischenzeitlich eine Öffnung der Straße von Hormuz für Handelsschiffe verkündet.

Trump spricht von neuen Angriffen und "guten Nachrichten"

Beirut - US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend an Bord der Air Force One vor Journalisten mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran gedroht, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. Gleichzeitig sprach Trump von neuen "ziemlich guten Nachrichten" in Bezug auf den Iran, ohne freilich konkret zu werden. Zuvor hatte der Iran mit der erneuten Schließung der Straße von Hormuz gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern.

Ermittlungen um Hipp-Gläser nach Hinweis im Burgenland

Wien - Rund um den Rückruf des gesamten Babykostgläschen-Sortiments von Hipp bei Spar Österreich wegen möglicher Manipulationen eines Artikels laufen Ermittlungen der Landespolizeidirektion Burgenland. Grund ist ein Hinweis, wonach entsprechende Gläser "im burgenländischen Bereich aufgetaucht sein könnten", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Samstag auf APA-Anfrage. Aber: "Wir haben noch nichts entdeckt." Hinweise der Bevölkerung wurden erbeten.

USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl

Washington - Die USA lockern angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe geladen wurde, ist bis zur Nacht auf den 16. Mai (US-Ostküstenzeit) von US-Verboten ausgenommen, wie eine Behörde des US-Finanzministeriums mitteilte. Die USA versuchen damit erneut, globale Energiemärkte zu beruhigen.

Ukrainische Angriffe auf russische Ölinfrastruktur

Sewastopol - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben in der Nacht auf Samstag ein Öldepot in Brand geraten. Das Feuer in einem Tank mit Kraftstoffresten sei durch abgeschossene Drohnen ausgelöst worden, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf der Plattform Telegram. Der Brand habe keine Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung von Sewastopol.

Pflegegeld-Bezieherzahl auch im März etwas gestiegen

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist auch im März im Jahresvergleich neuerlich etwas angestiegen. Mit insgesamt 505.999 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 1,6 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (498.053). Gegenüber dem Vormonat Februar (504.752) gab es ein minimales Plus. Damit blieb die Bezieher-Zahl weiterhin über einer halben Million Betroffenen.

Vorbereitungen für Walrettung gehen weiter

Wismar/Schwerin - Die private Rettungsinitiative für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal will ihre Arbeit am Samstag fortsetzen. Am Freitag waren bereits erste Probespülungen gemacht und weiteres Material herbeigeschafft worden. Bereits da war jedoch schon klar: "Wir sind einen Tag hinten dran", sagte Mediamarkt-Gründer Walter Gunz der dpa. Er finanziert zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert die Aktion.

Hund beißt Bub auf Sportplatz in Oberösterreich

Luftenberg an der Donau - Ein Zehnjähriger ist am frühen Freitagabend auf einem Sportplatz in Luftenberg (Bezirk Perg) von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Der Husky-Schäferhund-Mischling eines 36-Jährigen war nicht angeleint. Der Bub wurde in Begleitung seines Vaters von der Rettung in das Kepler Uniklinikum Linz gebracht, so die Polizei Oberösterreich.

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red