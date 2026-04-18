Iran macht Öffnung der Straße von Hormuz rückgängig

Teheran/Beirut - Wegen der US-Blockade iranischer Häfen hat der Iran eine erneute Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz verkündet. Die iranische Armeeführung gab am Samstag bekannt, die Meerenge werde erneut "streng kontrolliert", so lange die USA nicht die freie Schifffahrt zum Iran ermöglichten. Am Vortag hatte der Iran zwischenzeitlich eine Öffnung der Straße von Hormuz für Handelsschiffe verkündet.

AMS-Chef befürchtet Rezession bei längerem Iran-Krieg

Wien - Der Iran-Krieg stellt für AMS-Chef Johannes Kopf aktuell eine "veritable, ernstzunehmende Situation" dar. "Wenn diese Krise lange dauert, dann werden wir aus meiner Sicht tiefer in die Rezession wieder schlittern", sagte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Journal zu Gast". Dann werde man in der Arbeitsmarktpolitik mehr machen. Eine Kurzarbeit - etwa bei der AUA - schließe er nicht aus. Momentan seien hohe Energiepreise noch kein Grund dafür, so der AMS-Chef weiter.

Ermittlungen um Hipp-Gläser nach Hinweis im Burgenland

Wien - Rund um den Rückruf des gesamten Babykostgläschen-Sortiments von Hipp bei Spar Österreich wegen möglicher Manipulationen eines Artikels laufen Ermittlungen der Landespolizeidirektion Burgenland. Grund ist ein Hinweis, wonach entsprechende Gläser "im burgenländischen Bereich aufgetaucht sein könnten", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Samstag auf APA-Anfrage. Aber: "Wir haben noch nichts entdeckt." Hinweise der Bevölkerung wurden erbeten.

Letzte Bemühungen um Europa-Kampfjetprojekt wohl gescheitert

Berlin/Paris/Madrid - Das geplante deutsch-französische Luftkampfsystem FCAS hängt seit Monaten am seidenen Faden - jetzt ist nach einem Zeitungsbericht auch ein letzter Vermittlungsversuch gescheitert. Die Mediatoren hätten keine Einigkeit erzielt, berichtete das "Handelsblatt" am Samstag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Kreise. Es soll demnach zwei verschiedene Ergebnisberichte geben.

Nach Streiks fliegt die Lufthansa wieder wie geplant

Frankfurt am Main/Frankfurt - Nach den ganzwöchigen Streiks des fliegenden Personals bei der Lufthansa heben alle Flugzeuge der deutschen Airline nach Unternehmensangaben wieder wie vorgesehen ab. "Es ist wie geplant wieder angelaufen", sagte eine Sprecherin der AUA-Mutter am Samstag. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen. Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft UFO hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline für fünf Tage lahmgelegt.

Auto fährt in Australien in Menschengruppe

Melbourne - Nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll, ist am Samstag ein Mensch gestorben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Stocker weist Trump-Kritik an Papst scharf zurück

Neu-Delhi/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt und sich für eine Stärkung der europäischen Verteidigung ausgesprochen. Trumps Schelte von Papst Leo sei "völlig unangemessen", sagte Stocker der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe) "Ich kann das nur zurückweisen, in Inhalt und Ton." Die Neutralität sei "kein Sicherheitskonzept", bekräftigte der Kanzler, der in Sachen Verteidigung die Fühler auch nach Indien ausstreckt.

Arbeiten für Wal-Rettungsversuch gehen weiter

Wismar/Schwerin - Am dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal gingen am Samstag die Arbeiten weiter. Zwischen dem nahe gelegenen Hafen in Kirchdorf und einer Arbeitsplattform auf dem Wasser pendelten Arbeiter per Boot hin und her und brachten unter anderem Taucherequipment ins Einsatzgebiet. Der Wal lag wieder ruhig in der Bucht. In regelmäßigen Abständen war seine Atmung anhand der Wasserfontänen zu beobachten.

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red