Iranische Boote schießen auf Tanker in Straße von Hormuz

Teheran/Beirut - Iranische Kanonenboote haben am Samstag nach Angaben einer britischen Behörde auf einen Tanker in der Straße von Hormuz geschossen. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) mitteilte, berichtete der Kapitän des Tankers von einem Angriff durch zwei Kanonenboote der Iranischen Revolutionsgarden rund 37 Kilometer nordöstlich des Oman. Kurz zuvor hatte der Iran seine Entscheidung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr rückgängig gemacht.

AMS-Chef befürchtet Rezession bei längerem Iran-Krieg

Wien - Der Iran-Krieg stellt für AMS-Chef Johannes Kopf aktuell eine "veritable, ernstzunehmende Situation" dar. "Wenn diese Krise lange dauert, dann werden wir aus meiner Sicht tiefer in die Rezession wieder schlittern", sagte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Journal zu Gast". Dann werde man in der Arbeitsmarktpolitik mehr machen. Eine Kurzarbeit - etwa bei der AUA - schließe er nicht aus. Momentan seien hohe Energiepreise noch kein Grund dafür, so der AMS-Chef weiter.

Ermittlungen um Hipp-Gläser nach Hinweis im Burgenland

Wien - Rund um den Rückruf des gesamten Babykostgläschen-Sortiments von Hipp bei Spar Österreich wegen möglicher Manipulationen eines Artikels laufen Ermittlungen der Landespolizeidirektion Burgenland. Grund ist ein Hinweis, wonach entsprechende Gläser "im burgenländischen Bereich aufgetaucht sein könnten", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Samstag auf APA-Anfrage. Aber: "Wir haben noch nichts entdeckt." Hinweise der Bevölkerung wurden erbeten.

Israel meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe

Beirut - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Waffenruhe mit dem Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen, die sich im Süden des Nachbarlandes israelischen Soldaten genähert haben sollen. Sie hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt, teilte das Militär am Nachmittag mit. Im Süden des Libanon wurde ein französischer UNO-Blauhelmsoldat bei einem Angriff getötet.

Arbeiten für Wal-Rettungsversuch gehen weiter

Wismar/Schwerin - Am dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor der deutschen Insel Poel gestrandeten Buckelwal gingen am Samstag die Arbeiten weiter. Zwischen dem nahe gelegenen Hafen in Kirchdorf und einer Arbeitsplattform auf dem Wasser pendelten Arbeiter per Boot hin und her und brachten unter anderem Taucherequipment ins Einsatzgebiet. Der Wal lag wieder ruhig in der Bucht. In regelmäßigen Abständen war seine Atmung anhand der Wasserfontänen zu beobachten.

Stocker: Mehr als zwei Milliarden Euro einsparen

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will offenbar mehr als jene zwei Milliarden Euro einsparen, die Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zuletzt als Konsolidierungsbetrag angegeben hatte. Das habe er in Indien im Gespräch mit österreichischen Journalisten erklärt, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" an Samstag. "Aber das hängt natürlich von den internationalen Entwicklungen ab", sagte Stocker demnach.

Nach Streiks fliegt die Lufthansa wieder wie geplant

Frankfurt am Main/Frankfurt - Nach den ganzwöchigen Streiks des fliegenden Personals bei der Lufthansa heben alle Flugzeuge der deutschen Airline nach Unternehmensangaben wieder wie vorgesehen ab. "Es ist wie geplant wieder angelaufen", sagte eine Sprecherin der AUA-Mutter am Samstag. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen. Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft UFO hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline für fünf Tage lahmgelegt.

Stocker weist Trump-Kritik an Papst scharf zurück

Neu-Delhi/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt und sich für eine Stärkung der europäischen Verteidigung ausgesprochen. Trumps Schelte von Papst Leo sei "völlig unangemessen", sagte Stocker der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe) "Ich kann das nur zurückweisen, in Inhalt und Ton." Die Neutralität sei "kein Sicherheitskonzept", bekräftigte der Kanzler, der in Sachen Verteidigung die Fühler auch nach Indien ausstreckt.

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red