Hipp-Glas mit Rattengift im Burgenland sichergestellt

Wien - Im Zusammenhang mit dem Rückruf aller Babykostgläschen von Hipp bei Spar Österreich dürfte es sich um einen mutmaßlichen Erpressungsversuch handeln. Samstagabend ist die Sicherstellung eines offensichtlich manipulierten Behältnisses in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bekannt geworden. Eine Probe des sichergestellten Produkts wurde positiv auf Rattengift getestet, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Iranische Boote schießen auf Tanker in Straße von Hormuz

Teheran/Beirut - Iranische Kanonenboote haben am Samstag nach Angaben einer britischen Behörde auf einen Tanker in der Straße von Hormuz geschossen. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) mitteilte, berichtete der Kapitän des Tankers von einem Angriff durch zwei Kanonenboote der Iranischen Revolutionsgarden rund 37 Kilometer nordöstlich des Oman. Kurz zuvor hatte der Iran seine Entscheidung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr rückgängig gemacht.

Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA

Teheran - Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges bekanntgegeben. Von einer Einigung seien beide Seiten aber noch weit entfernt, sagte Ghalibaf Samstagabend im iranischen TV. "Wir sind noch weit von der letzten Gesprächsrunde entfernt", sagte Ghalibaf, der einer der iranischen Unterhändler ist, und fügte hinzu: "Wir haben in den Verhandlungen Fortschritte erzielt, aber es gibt viele Diskrepanzen."

"Blitz"-Roboter laufen Menschen bei Peking-Marathon davon

Peking - Bei einem Halbmarathon in China sind Roboter der menschlichen Konkurrenz erstmals davongelaufen. In Peking überquerte die ferngesteuerte Version des Humanoiden "Blitz" aus dem Team des Smartphone-Herstellers Honor trotz eines Sturzes kurz vor dem Ende nach 48 Minuten und 19 Sekunden als Erster die Ziellinie, wie im Staatsfernsehen zu sehen war. Weil das Regelwerk für ferngesteuerte Roboter aber Extrazeit aufschlägt, wurde die Zeit auf rund 57 Minuten korrigiert.

SPÖ erneuert Kritik an OMV-Vorgehen bei Spritpreisbremse

Wien - Die SPÖ erneuert ihre Kritik an der Reaktion der teilstaatlichen OMV auf die Spritpreisbremse. Das Unternehmen hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass es die Vorgaben bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise umsetzt. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll fordert nun die ÖBAG zum Handeln auf, halte diese doch 31,5 Prozent an der OMV AG.

Bulgaren wählen vorzeitig neues Parlament

Sofia - Das EU- und NATO-Land Bulgarien wählt an diesem Sonntag vorzeitig ein neues Parlament. Umfragen sehen die neue Koalition Progressives Bulgarien (PB) um den früheren Präsidenten Rumen Radew mit bis zu 34 Prozent der Stimmen klar vorn. Der als russlandfreundlich geltende Radew war im Jänner vom Amt des Staatsoberhauptes zurückgetreten, um an der Neuwahl teilzunehmen. Im Wahlkampf versuchte er, sich als Korruptionsbekämpfer zu positionieren.

Mord und Selbstmordversuch in Oberösterreich

Ried im Innkreis - Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Ried hat am Samstag seine 77-jährige Ehefrau erschossen. Anschließend wollte der Mann sich selber erschießen, was jedoch misslungen sei, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann hatte seine Ehefrau am Freitagabend aus dem Pflegeheim abgeholt und nach Hause gebracht. Vor der Tat habe der 83-Jährige im Postkasten seiner Nachbarn ein Testament und einen Zettel, mit der Bitte, die Polizei zu verständigen, hinterlassen, teilte diese weiter mit.

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red