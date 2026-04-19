Teheran sieht Fortschritte in Verhandlungen mit den USA

Teheran - Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges bekanntgegeben. Von einer Einigung seien beide Seiten aber noch weit entfernt, sagte Ghalibaf Samstagabend im iranischen TV. "Wir sind noch weit von der letzten Gesprächsrunde entfernt", sagte Ghalibaf, der einer der iranischen Unterhändler ist, und fügte hinzu: "Wir haben in den Verhandlungen Fortschritte erzielt, aber es gibt viele Diskrepanzen."

Ergebnisse von Präsidentenwahl in Peru erst in einem Monat

Lima - Nach der chaotischen ersten Runde der Präsidentenwahl in Peru sollen die Ergebnisse erst in rund einem Monat veröffentlicht werden. Die Generalsekretärin von Perus oberstem Wahlgericht, Yessica Clavijo, sagte am Samstag (Ortszeit) im Radiosender RPP, die Ergebnisse würden für Mitte Mai erwartet. Sie begründete das mit der notwendigen Überprüfung von über 15.000 Stimmzetteln. Davon gehören 30 Prozent zur Präsidentenwahl und der Rest zur ebenfalls abgehaltenen Parlamentswahl.

Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien begonnen

Sofia - In Bulgarien hat eine vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren sind aufgerufen, bis 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 MESZ) ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die achte Parlamentswahl seit April 2021. In Sofia ist eine Interimsregierung im Amt. Klarer Favorit ist allen Prognosen zufolge eine neue Koalition namens Progressives Bulgarien (PB) um Ex-Präsident Rumen Radew. Der 62-jährige Ex-General hatte der Korruption den Kampf angesagt.

SPÖ erneuert Kritik an OMV-Vorgehen bei Spritpreisbremse

Wien - Die SPÖ erneuert ihre Kritik an der Reaktion der teilstaatlichen OMV auf die Spritpreisbremse. Das Unternehmen hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass es die Vorgaben bei Diesel ab sofort nur mehr teilweise umsetzt. Statt der vorgesehenen fünf Cent pro Liter zieht das Unternehmen nur 2,8 Cent ab. Die OMV begründet den Schritt mit den hohen Importkosten. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll fordert nun die ÖBAG zum Handeln auf, halte diese doch 31,5 Prozent an der OMV AG.

Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

Beirut - Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

16-Jähriger bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Bei einem nächtlichen Angriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein 16-Jähriger getötet worden. Drei Frauen und ein Mann seien verletzt worden, erklärte die örtliche Militärverwaltung am Sonntag. Bei dem Angriff seien sieben Häuser, ein Verwaltungsgebäude und eine Bildungseinrichtung beschädigt worden.

50 Babyleichen in Friedhof auf Trinidad entdeckt

Port of Spain - Auf einem Friedhof in Trinidad und Tobago sind die Leichen von 50 Babys unbekannter Herkunft entdeckt worden. Zusammen mit den Säuglingen seien die ebenfalls mutmaßlich illegal beerdigten Leichname von sechs Erwachsenen gefunden worden, teilte die Polizei des Karibikstaats am Samstag mit. Nach der Entdeckung der 56 Leichname auf dem Friedhof in der Stadt Cumuto auf der Insel Trinidad seien unverzüglich Ermittlungen eingeleitet worden.

Aktion zur Rettung von Wal vor Ostsee-Insel Poel geht weiter

Wismar - Die private Rettungsinitiative für den vor der Ostseeinsel Poel festliegenden Buckelwal soll am Sonntag fortgesetzt werden. Am Samstag waren Helfer den gesamten Tag wieder in der Nähe des Wals und eine schwimmende Arbeitsplattform war näher an den Meeressäuger gebracht worden. Ein Transport ins offene Meer war nach Angaben der an dem Rettungsversuch beteiligten Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert jedoch auch am dritten Tag der Aktion nicht möglich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red